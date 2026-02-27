El Gobierno nacional dispuso una nueva suba de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, una medida que volverá a impactar de manera directa en los precios que se pagan en las estaciones de servicio de todo el país.

Vuelven a subir los impuestos a los combustibles y el aumento se sentirá en el surtidor

La decisión quedó formalizada este viernes a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

Suba segmentada para contener la inflación

Con el objetivo de morigerar el impacto inflacionario, el Ejecutivo volvió a aplicar un esquema de aumentos segmentados. En ese marco, se resolvió diferir parcialmente los remanentes de subas pendientes y postergar en su totalidad los incrementos correspondientes al último trimestre de 2025.

Estos impuestos, por ley, deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, tomando como base los aumentos acumulados desde enero de 2018. Sin embargo, en los últimos años las actualizaciones fueron desdobladas para evitar un traslado brusco a los precios.

En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que la medida apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un impacto inmediato y significativo en el valor de los combustibles y, por extensión, en la inflación.

Cuánto aumentan las naftas y el gasoil

Entre el 1° y el 31 de marzo de 2026, las naftas sin plomo y la nafta virgen registrarán un incremento de 17,385 pesos por litro por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y de 1,065 pesos por litro por el tributo al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de 14,884 pesos por litro en concepto de impuesto general, más 1,696 pesos correspondientes al impuesto ambiental. A esto se suma un incremento adicional de 8,059 pesos por litro en las zonas alcanzadas por el tratamiento diferencial previsto por la ley.

Ese esquema especial rige para el consumo en Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones (Buenos Aires) y el departamento de Malargüe (Mendoza), con el objetivo de compensar las asimetrías logísticas y productivas.

Lo que viene

El decreto establece además que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025 comenzará a regir a partir del 1° de abril de 2026, tanto para naftas como para gasoil, lo que anticipa nuevas presiones sobre los precios en surtidor.