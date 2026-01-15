El equipo comodorense perdió ante UPCN de San Juan con parciales de 19-25, 18-25 y 18-25. El sábado irá por la recuperación ante Monteros.

Waiwen cayó 3-0 por el reinicio de la LVA

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este jueves ante UPCN de San Juan por 3-0 en el juego que abrió el 4º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino (LVA RUS).

El encuentro, que se jugó en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Castelar, provincia de Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 19-25, 18-25 y 18-25.

De esa manera, el elenco que dirige Lisandro Luppo, arrancó con derrota el nuevo año y así sufrió la octava sobre diez presentaciones.

Waiwen Vóley marcha en el noveno puesto de la tabla con 6 puntos (2 victorias y 8 caídas), mientras que el “Gremio”, que se tomó revancha de la derrota sufrida en el Tour 1 en noviembre último (3-2), se afianza en el segundo lugar, con 20 unidades, producto de 6 éxitos y 4 derrotas.

La próxima presentación de Waiwen será este sábado, cuando a partir de las 11, se enfrente con Monteros Vóley de Tucumán.

El partido será televisado por la señal de Fox Sports y también se podrá ver a través del canal de YouTube de la ACLAV.

Foto: Prensa ACLAV.