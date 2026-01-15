Ya se sienten los Juegos Patagonia Arena 2026

Puerto Madryn vuelve a ser sede del evento que reúne una gran cantidad de deportes de arena, que se desarrollará durante tres días en la costa en dos categorías.

Del 27 de febrero al 1° de marzo, Puerto Madryn volverá a ser escenario del deporte y la integración regional con una nueva edición de los Juegos Patagonia Arena 2026, una propuesta que reúne a jóvenes deportistas en torno a las disciplinas de playa.

Este jueves por la mañana, en el Auditorio de Chubut Deportes, se realizó la conferencia de prensa donde participaron Milton Reyes, presidente del ente deportivo, y el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Andrés Calabró.

Estos Juegos Patagonia Arena forman parte del trabajo que se viene realizando en conjunto entre la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y Chubut Deportes.

En esta ocasión, el evento contará con competencias como el futvoley, beach hockey, básquet arena, atletismo, lucha, tocata, voley 4×4, beach handball, fútbol playa y beach tennis, entre otras actividades.

Las categorías habilitadas serán Sub 16 y Sub 18, convocando a participantes de toda la región patagónica para compartir tres jornadas de deporte, encuentro y camaradería junto al mar. Las personas interesadas pueden inscribirse en el sitio web: www.pmyeventos.ar.

Calabró, durante la presentación, expresó: “Hace varios años que venimos haciendo los Juegos Patagonia Arena en Puerto Madryn, con un montón de disciplinas de playa y este año sumamos más deportes; Chubut Deportes siempre nos acompaña y Milton en todas nuestras actividades nos da una mano muy grande y estamos muy agradecidos”.

“Convocamos a todos los que quieran participar en esta nueva edición, este año tenemos categorías Sub18 y Sub16, es una fiesta del deporte en la playa. Pueden ser chicos de clubes o grupos de amigos que se quieran anotar, en la página de deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn está toda la información y cómo inscribirse”.

Milton Reyes sostuvo que “Madryn ha crecido mucho con las actividades de verano, vinculación con el turismo deportivo, para nosotros es un placer acompañarlos no solo en la presentación sino también durante esas jornadas, por eso queremos invitar a todos que se acerquen a disfrutar de esos días donde va a ser una jornada llena de deportes, y que la gente pueda aprovechar y disfrutar del deporte, el mar y la arena”.

“En esta gestión venimos trabajando mucho en forma conjunta, ellos han tenido una gran predisposición y nos sentimos parte de Madryn; el compromiso del Gobierno del Chubut y de Chubut Deportes es estar cerca de Madryn y que el deporte siga creciendo de la manera que lo vienen haciendo”.