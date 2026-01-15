Nicolás Cavigliasso ganó la 11ª etapa del Dakar en Challenger

Con esa victoria, el piloto argentino se afirmó en la tercera posición de la general, a falta de dos etapas para el final del Rally más duro del planeta.

El argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) se quedó este jueves con la victoria en la 11ª etapa del Rally Dakar en la categoría Challenger.

Cavigliasso, quien se consagró en 2019 en Cuatriciclos y el año pasado en Challenger, hizo un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 27 segundos en los 346 kilómetros cronometrados que tuvo la etapa que unió Bisha con Al Henakiyah, Arabia Saudita.

De esta manera, Cavigliasso, quien tiene como copiloto a su esposa Valentina Pertegarini, se afianzó en la tercera posición de la clasificación general, donde se encuentra a 44 minutos y 4 segundos del líder, que es el español Pau Navarro (Odyssey Academy) y a 18 minutos y 56 segundos del sudafricano Yasir Seaidan (Nasser Racing Team), el escolta.

En Motos, mientras tanto, el salteño Luciano Benavides (KTM) conserva el mando de la prueba con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), mientras que el español Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero a 15 minutos y 16 segundos, después de finalizar quinto en la etapa.

El triunfo parcial fue para el estadounidense Skyler Howes (Honda), flanqueado por su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren, segundo en meta y pieza fundamental en el dominio táctico de la marca japonesa.

En Autos, mientras tanto, el triunfo fue del sueco Mattias Ekström, que volvió a demostrar su solidez al volante del Ford Raptor en una especial rápida y sin grandes sobresaltos, marcada más por la estrategia que por los ataques directos.

Ekström completó la jornada con autoridad tras rodar buena parte del recorrido en compañía del español Carlos Sainz, al que superó en meta por 2:26.

El segundo puesto fue para Romain Dumas, mientras que Sainz cerró el podio del día. El madrileño, ya sin opciones reales al triunfo final, aprovechó su posición de salida para firmar una etapa competitiva y, sobre todo, para recortar más de diez minutos al líder de la general, Nasser Al-Attiyah, consolidándose en la quinta plaza de la clasificación absoluta.

Por último, en la categoría de Camiones, la victoria en la etapa quedó en manos del checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), aunque solo le pudo descontar dos minutos al líder de la general, el lituano Vaidotas Zala (Nordis Team), quien lo aventaja por 16 minutos y 24 segundos.

La 12ª etapa, que se correrá este viernes, presenta un recorrido tan largo como variado, con 718 kilómetros totales, de los cuales 310 corresponden a la especial cronometrada, mientras que el enlace se extiende hasta los 409 kilómetros.