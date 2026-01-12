Luciano Benavides obtuvo su tercer triunfo en el Dakar y lidera en Motos

El piloto salteño conquistó este lunes la octava etapa del Rally que se corre por el desierto de Arabia Saudita.

El piloto salteño Luciano Benavides (KTM Factory Racing) conquistó este lunes su tercer triunfo de etapa en la 48ª edición del Rally Dakar, la segunda seguida, y se situó como nuevo puntero en Motos con tan solo diez segundos de margen sobre su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, al que recortó casi cinco minutos en la octava jornada para arrebatarle el primer lugar.

Benavides recorrió los 481 kilómetros cronometrados con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, el trazado más largo de todo el rally, con un tiempo de 4:26:39, con 4:50 sobre Sanders, y 5:02 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC).

Por su parte, en la división Rally2 de las motos, el neuquino Juan Santiago Rostan (#40) arribó 29° y cayó al 26° de la general, mientras que 42° fue el riocuartense Leonardo Cola (#37), que se mantuvo en el 37° lugar.

Otro triunfo parcial celeste y blanco llegó en la categoría Challenger, la de mayor representación nacional: fue Puck Klaassen, la neerlandesa que tiene como navegante a Augusto Sanz, nacido en Luján y radicado en Trevelin, Chubut. Ambos marchan 5tos. en la general a bordo del prototipo #302, del G Rally Team (+1h36m46).

También fue una jornada positiva para la pareja de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los de General Cabrera fueron 6tos. y le descontaron nuevamente con el Taurus #300 al líder español Pau Navarro, en plena lucha por defender su corona del 2025. Ahora están a apenas 2m02.

Mientras tanto, en la categoría Autos, el ganador fue el sudafricano Saood Variawa después de una remontada espectacular en el tramo final, ya que era 19º en el primer punto de control. El piloto de Toyota superó a su compatriota Henk Lategan, también de la marca nipona y se queda sin triunfo de la etapa por segundo día consecutivo por solo 3 segundos.

El sueco Mattias Ekström (Ford) completó el ‘top 3’ del día a 29 segundos, siendo el mejor de la marca del óvalo. La apareción por sorpresa de Variawa, sin embargo, no trastocó demasiado la tabla de tiempos en la general, con el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) aguantando como líder con 4’ sobre el escandinavo, tras firmar el quinto mejor tiempo de la jornada y perder solo 1:13 con Lategan, que ahora es tercero en la general, a 6:08.

En Side by Side, al borde del triunfo parcial quedaron los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, 2° a 46 segundos del Polaris del líder norteamericano Brock Heger con su Can-Am oficial #406, que remontó hasta el P6. Y 8° completaron el recorrido Manuel Andújar y Andrés Frini (#405), 5° a 2h10m52 en la general.

Finalmente, Mitchel Van den Brink, del equipo Eurol Rallysport, se quedó con la etapa en Camiones, además de recuperar la cima de la tabla general.

El piloto neerlandés logró un tiempo de 05h03m42s, mientras que el lituano Vaidotas Zala se ubicó en 2º lugar (+5m31s) y el checo Martin Macík completó el podio (+21m44s).

Mientras en la tabla general, el neerlandés lidera con un tiempo total de 37h48m31s, sacándole (+38m33s) a Zala.

La 9ª etapa, el primer tramo de la segunda 'maratón', se largará este martes a la 1 de la mañana (hora de Argentina).

Empezará en Wadi ad-Dawasir y llegará a un campamento refugio en medio del desierto, tras aproximadamente 410 kilómetros de especial cronometrado y 122 de enlace.