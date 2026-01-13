El polaco Eryk Goczal ganó la 9ª etapa del Rally Dakar

El joven piloto de 21 años logró este martes, en categoría Autos, su primera victoria en el rally más duro del planeta.

Eryk Goczal (Energylandia Rally), en categoría Autos, se quedó este martes con la novena etapa del Rally Dakar que se corrió entre la ciudad de Wadi Ad Dawasir y el campamento refugio, por el desierto de Arabia Saudita.

De esa manera, el joven piloto polaco de 21 años, obtuvo su primera victoria en la competencia de aventura más dura que tiene el planeta.

Por su parte, los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz, ambos de Ford Racing, pasaron a ser primero y segundo de la clasificación general, tras la 9ª etapa, primera mitad de la maratón que se completará este miércoles.

Roma, que no lideraba el Dakar desde 2014 -se coronó campeón-, fue octavo en esta jornada por detrás de Sáinz, a 15:36 y 15:31 de Goczal, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cedió 26:23.

De esta forma, Roma encabeza la clasificación general con 57 segundos de ventaja sobre Sáinz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), con problemas en la bomba de la dirección asistida, en tanto que el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing) retrocede también al quinto puesto a 11:19.

Mientras tanto, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se impuso en la categoría de Moto en la etapa, tras la cual el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) recupera el liderazgo en detrimento del argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), que ahora marcha tercero.

Schareina invirtió en los 418 kilómetros de que constó la especial un tiempo de 3h45:42, con 4:35 de ventaja sobre Sanders y 4:50 respecto al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM), en tanto que el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) fue cuarto a 6:22 y Benavides cedió nada menos que 11:50.

De esta manera, Sanders domina en la general con 6:24 de ventaja respecto a Brabec y 7:05 sobre Benavides, que cae al tercer puesto, en tanto que Schareina es cuarto a 15:28 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) sexto a 1h05:10.

Mientras tanto, en categoría Challenger, se impuso Paul Spierings con un tiempo de 4:08:57, que aventajó por tan solo 1:20 al salteño Kevin Benavides que llegó al campamento en la segunda posición. El podio lo completó David Zille, al quedar a 6:34.

Augusto Sanz, como navegante de Puck Klaassen, fue cuarto a 7:13, mientras que Bruno Jacomy terminó décimo al computar 36:49. Nicolás Cavigliasso tuvo inconvenientes con su radiador, que le provocaron un retraso de casi una hora, y terminó 23º.

Además, en la categoría Side by Side, el vencedor de la etapa fue el estadounidense Kyle Chaney, quien fue escoltado por el chileno Francisco López y Brock Heger, también de Estados Unidos.

En la categoría más grande, la de los Camiones, el ganador fue el checo Ales Loprais (Iveco) con un tiempo de 4h26m43a sobre el lituano Vaidotas Zala (Iveco +1m53s) y el actual líder del la tabla general, el sudafricano Mitchel Van Den Brink (MM Technology +3m14s).

Por último, en la Stock, Defender marcó otro 1-2 con el lituano Rokas Baciuska y la estadounidense Sara Price. Tercero resultó el japonés Akira Miura (Toyota Land Cruiser GR Sport). En la clasificación general, Baciuska lidera con 3h07m30s sobre Price.

La segunda mitad de la etapa maratón se correrá este miércoles, con un trazado de 371 kilómetros de especial (47km. de enlace) entre el campamento refugio y Bisha.