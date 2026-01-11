Los hermanos Benavides brillaron en la séptima etapa del Rally Dakar

El Rally Dakar 2026 se reanudó este domingo en Arabia Saudita y fue un día soñado e histórico para los hermanos Benavides, porque Luciano ganó la septima etapa en categoría Motos y Kevin hizo lo propio sobre cuatro ruedas, en Challenger, tras 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir (459 de velocidad). Nunca dos hermanos habían triunfado el mismo día en una de las competencias más complejas del mundo.

El menor de los talentosos salteños (30 años) se impuso por 4m47 con la #77 sobre su compañero de KTM oficial, el español Edgar Canet, y sigue 3° a seis días del final en la general, apenas 4m40 por detrás del australiano Daniel Sanders, con quien también comparte techo.

Por su parte, el mayor (cumplió 37 el viernes) conquistó junto al sanjuanino Lisandro Sisterna (#347) su primera alegría sobre cuatro ruedas, luego de retirarse del motociclismo tras dos títulos del Dakar (2021 y 2023). En la general sigue lejos, 13° a más de 3 horas.

Y también festejaron con la celeste y blanca los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (#406), que firmaron una gran remontada con el Can-Am oficial en la categoría Side by Side, lo que los consolidó dentro del top-10 después de muchas complicaciones en la primera semana. Allí, Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) finalizaron 10° este domingo y van 7°.

De vuelta en la divisional Challenger, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fue 3° y continúa 2° del acumulado con el Taurus #300, apenas a 2m48 del puntero español Pau Navarro, en plena lucha por defender su corona del 2025.

Por otra parte, en la categoría Rally 2 de motos, el neuquino Juan Santiago Rostan (#40) arribó 28° en la jornada y continúa 25° en la general, mientras que 42° fue el riocuartense Leonardo Cola (#37), que trepó al 37° lugar de la carrera, con el sueño de arribar el sábado próximo en Yanbu.

Por su parte, en categoría Autos, Mattias Ekström, pese a no poder luchar todavía por el título a falta de seis etapas, volvió a demostrar que lo adornan todas esas virtudes en estos momentos. El piloto sueco logró su 7ª victoria de etapa y se encarama a lo más alto de un podio compartido con João Ferreira (a 4’27”) y Mitch Guthrie (a 4’55”). Sobre todo, supo mantenerse cerca del líder de turno en la general desde el inicio de la carrera en Yanbu, hasta que, en la etapa de este domingo, un cúmulo de circunstancias le han permitido hacerse con la victoria. En la general, se encuentra a 4’47” del qatarí Nasser Al Attiyah (Dacia).

En la categoría Camiones, mientras tanto, se impuso Vaidotas Zala. El lituano realizó un tiempo de 04:27:24, mientras que la segunda posición quedó para Ales Loprais (+1:23) y tercero Martin Macik (+4:58). El mismo recorrió desde Riyadh hasta Wadi Ad Dawasir, con 459 kilómetros de especial.

Durante la etapa final de la sesión, Loprais presionó a Zala, pero este logró adjudicarse la primera posición. Con este triunfo, se convirtió en el primer piloto en la historia en consagrarse en autos y en camiones.

En tanto, en la clasificación general sigue liderando Mitchel Van Den Brink, aunque le recortaron distancias. Macik quedó a 27:05, mientras que Zala con este logro se acercó a 33:02.

La octava etapa de la 48 edición del Rally Dakar se disputará este lunes con llegada y salida en Wadi Ad Dawasir, con 481 kilómetros cronometrados, la más larga de todas.