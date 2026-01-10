Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar

Puck Klaassen pasó de ser una entusiasta del rally a profesional de élite. La neerlandesa venció en una etapa en la presente edición junto a Augusto Sanz. Estudia enología, correrá en Argentina en mayo y quiere conocer una bodega en Mendoza.

Sebastiaan Klaassen es un neerlandés amante del deporte motor y le transmitió su pasión a su hija, Puck, quien para divertirse corrió en karting y también practicó motocross. Hace dos años ambos debutaron en el Rally Dakar y lo hicieron en la categoría Classic, reservada para vehículos hasta 2005. Ella manejó y su padre fue navegante. Participaron con un Porsche Martini y tras esa experiencia a la entonces joven de 21 años le picó el bichito por la gran aventura y fue por más. Gestionaron el ingreso a la categoría Challenger y aquel año debutó en el Campeonato Mundial de Rally Raid con el navegante argentino Augusto Sanz. En su segunda participación juntos en Arabia Saudita, ya ganaron una etapa y son protagonistas.

La noche cae en el campamento de Hail y el frío (10 grados, pero parece menos) se siente en la sede ubicada más al norte del mencionado país, donde se corre la 48ª edición de la carrera más dura del mundo. Puck se muestra como una más y junto a su compañero Augusto se encuentran en el comedor, el lugar donde se alimentan las 3.000 personas que habitan en las aldeas nómades dakarianas. Ahí se pacta la entrevista con Infobae y una vez que regresó a su box dialogó con su simpatía característica.

“Siempre estuve en el automovilismo. Empecé a competir en karts y motocross desde que era niña, con mi padre y mi hermano durante seis años. Luego tomé un pequeño descanso por un tiempo y hace dos años comencé a correr en autos. Así que todavía soy bastante nueva en el Rally Raid. Pero, siempre he sido muy apasionada por todo lo que tenga motor y que vaya rápido”, explica la corredora nacida en Países Bajos el 8 de octubre de 2002, pero aclara que “crecí en Sudáfrica. Así que justo después de que nací, me mudé a Sudáfrica, y ahora también me siento sudafricana porque he vivido allí toda mi vida”. Corre con licencia neerlandesa, pero en su buzo antiflama lleva las dos banderas.

Al mismo tiempo de su diversión sobre el karting y el motocross, también practicó equitación durante siete años. “Es algo que me encantó e hice salto ecuestre hasta los 1,40 metros con mis hermanas. Así que luego pasé de eso al Rally Raid”. La decisión del paso a los autos también fue acompañada por una lesión sufrida en una de sus piernas arriba de la moto.

Durante aquel bautismo en el Rally Dakar en 2024, el manager de pilotos Marcelo Carballar, alguien que se destaca por su ojo clínico para descubrir talentos, vio algo en esa chica y no se equivocó. Habló con su padre y le propuso que Puck corra en la divisional Challenger, la divisional reservada para los prototipos de los vehículos UTV (tipo areneros). Los Klaassen aceptaron y Carballar hasta le consiguió un navegante: Sanz. “Augusto fue mi primer copiloto hace poco menos de dos años cuando hice mi primer Rally Raid en el Abu Dhabi Desert Challenge. Cuando empezamos Marcelo nos dijo que conocía a un copiloto y era Augusto. Así que es especial que todavía esté conmigo ahora”, subraya Puck. “Tenemos una relación muy buena. Dentro y fuera del auto. Es un navegante increíble y realmente me da mucha confianza como piloto. Así que formamos un gran equipo”, destaca.

Klaassen maneja un prototipo del equipo GRally Team que tiene unos 177 caballos de potencia en su motor turbo de 1.000 cm3. Sobre alguna anécdota con el bombero voluntario de Exaltación de la Cruz, recuerda lo ocurrido en la presente edición: “Hay demasiadas, pero este chico suele solucionarme la vida arriba del auto. En la cuarta etapa tuvimos un problema mecánico por mi culpa (dañaron la parrilla tras chocar contra una roca) y casi arruinamos el auto, pero de alguna manera él encontró la forma y lo hizo funcionar. Él siempre me dice que manejo como su abuela (risas)”.

Augusto apunta que “la verdad que venimos trabajando bastante con Puck. Entrenamos mucho, corrimos varias carreras, hemos hecho dos carreras de Marruecos de una semana. Nos llevamos excelente adentro y afuera del auto, y ella está manejando muy bien y creo que esa es la clave, trabajar”.

Luego de ganar en la tercera etapa se colocaron segundos en la clasificación general de la Challenger. Pero la mencionada demora de este miércoles los hizo caer en las posiciones. Aunque no pierde las esperanzas y afirma que “eso espero que podamos recuperarnos. Eso espero. Vamos a empujar y vamos a luchar hasta el final. Por supuesto, perdimos mucho tiempo ayer (por el miércoles). Pero nunca se sabe, es Dakar y cualquier cosa puede pasar. Así que definitivamente seguiremos luchando”.

Más allá del resultado, se muestra conforme, pues “hasta ahora la carrera es dura, pero ha sido increíble. Hemos tenido días muy buenos y días malos. Todos en nuestra categoría van a toda velocidad. Así que estoy muy impresionada con la velocidad. Es como un ritmo de prólogo todo el tiempo. Así que sí un pinchazo te retrasa seis posiciones, es muy emocionante. Es muy buena categoría. Así que estoy disfrutando mucho la carrera hasta ahora”.

Ante la consulta de quién es su referente, asevera que “tengo muchos. Pero creo que obviamente Henk (Lategan) a quien pude conocer y me impresiona mucho su manejo. Es súper consistente y realmente admiro su estilo de conducción y su actitud en las carreras”. Lategan es sudafricano y corre con una Hilux del equipo oficial Toyota. Pelea por el triunfo en la categoría Autos, esa que se queda con la clasificación general y absoluta de la carrera.

En 2024 también corrió el Desafío Ruta 40 por el Campeonato Mundial de Rally Raid. Este año dicho evento regresará a nuestro país y volverá a ser válido por el certamen ecuménico. La cita se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo: “No puedo esperar a ir a Argentina. Corrí una vez y no me fue tan bien. Así que estoy muy emocionada de volver y tener revancha, y el recorrido se ve hermoso. Quiero correr allí otra vez. Va a ser genial”.

Cuenta que “actualmente solo me estoy enfocando en Rally Raid. Me encanta el aire libre y todo eso, pero ahora es muy bueno que finalmente tengo un solo deporte al que me dedico. Así que solo autos”. Sin embargo, revela que también “estoy haciendo la licenciatura para enología, ya que en este momento y también hago vino en casa. Vivimos en una finca de vinos”, una actividad que también heredó de su padre y en su próxima visita en nuestro país ambos esperan ir a una bodega y a algún viñedo en Mendoza. Además, indica que “tengo muchos hobbies diferentes: tengo una gran pasión por el fitness, el aire libre y esas cosas. Me encanta cocinar”.

Puck Klaassen es una de las revelaciones de este Rally Dakar y lo demostró con su triunfo en una de las categorías más competitivas. Superó a pilotos que tienen mucha más experiencia tanto en este tipo de carrera como en los autos que nutre a la divisional. Su faro es Augusto Sanz, el argentino que es clave en su campaña y ambos van por más.