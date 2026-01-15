Gimnasia continúa con su preparación

El equipo comodorense realizó este jueves una nueva práctica con miras al partido del domingo de local ante el líder Ferro por la Liga Nacional de Básquet.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este jueves por la mañana un nuevo entrenamiento. Es con miras al partido que sostendrá el domingo, como local ante el líder Ferro Carril Oeste, por una nueva fecha -primera de la segunda rueda- de la Liga Nacional de Básquet.

Los jugadores que asistieron a la práctica matutina fueron todos, es decir que estuvieron: Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Kenneth Horton, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Martiniano Dato y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, José Ignacio Copesky, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Ciro Melo.

Los jugadores trabajaron bajo la atenta mirada del entrenador Pablo Favarel, junto a su cuerpo técnico integrado por los asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca, la psicóloga deportiva Marcela Massolini y Marcelo Guitín, el encargado de la utilería.

El plantel tendrá libre por la tarde y volverá a entrenar este viernes y sábado, y quedará a la espera del partido ante Ferro, a quien recibirá este domingo a partir de las 20 en un Socios Fundadores que seguramente tendrá un lleno total.

Gimnasia, que se ubica séptimo en la tabla y que volvió a la ciudad con dos importantes triunfos (Platense y Obras), buscará este fin de semana continuar por la senda triunfal.

Cabe destacar que el conjunto de Caballito visitará este mismo jueves a partir de las 22:10 a San Lorenzo, en partido que será televisado por TyC Sports.