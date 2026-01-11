Gimnasia logró un enorme triunfo ante Obras

Se impuso como visitante 79 a 72 y de esa manera logró su décima victoria en la fase regular de la Liga. Cisneros fue el goleador con 21 puntos.

Pese a estar 17 puntos abajo (19-2) en el primer cuarto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reaccionó de gran manera para terminar llevándose un resonante triunfo ante Obras Basket por 79 a 72, y de ese modo lograr la décima victoria en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en El Templo del Rock, fue arbitrado por Juan Fernández, Raúl Lorenzo y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 24-14, 40-36 y 62-57.

El dueño de casa arrancó con una racha de 19 a 2. Andrew Corum lideró las ofensivas, debido a que encestó 11 tantos. Luego, la visita achicó la distancia antes del cierre del primer cuarto (14-24), por medio de los aportes de Emiliano Toretta (cinco) y Kenneth Horton (tres).

El “Verde” empató el marcador en el inicio del segundo capítulo (30-30), a través de las acciones de Sebastián Carrasco (ocho unidades y 2-3 en triples) y Kenneth Horton (seis). No obstante, el “Aurinegro” recuperó la ventaja antes del descanso (40-36), gracias a las contribuciones de Marcos Delía (seis y cinco tableros) y Juan Ignacio Brussino (cinco y dos), informó Prensa Obras.

En el tercer episodio, el elenco de Pablo Favarel llegó a pasar al frente por 55 a 52, mediante las conversiones de Anyelo Cisneros (21 puntos -3-5 detrás del arco- y cuatro rebotes) y Federico Grun (ocho y dos). De todos modos, el anfitrión volvió a pasar al frente como producto de la efectividad triplera de Felipe Inyaco (18 -2-4- y tres) y la agilidad de Juan Ignacio Brussino (10). El conjunto de Núñez ingresó a los diez minutos finales arriba por 62 a 57.

Sin embargo, Gimnasia revirtió la historia en el último segmento. La explosividad de Anyelo Cisneros y las anotaciones de Emiliano Toretta (14 tantos -3-5 desde el perímetro-) ayudaron a establecer un parcial de 22 a 10. De esta manera, la visita se llevó la victoria y Obras Basket quedó con un récord de 11 triunfos y siete derrotas en la Liga Nacional 2025-26. Gimnasia lleva 10 victorias y 8 caídas.

En el “Verde”, brilló Cisneros, goleador del partido y hombre decisivo para que el triunfo. El ala pívot venezolano terminó el juego con 21 puntos, 4 rebotes y una tapa.

El segundo anotador del equipo fue el base Emiliano Toretta con 14 tantos, 2 rebotes y 2 pases gol. Mientras que Sebastián Carrasco -que estuvo de cumpleaños-, Federico Grun y Kenneth Horton, aportaron 24 puntos, 8 cada uno.

Además, el pívot ecuatoriano Bryan Carabalí anotó un solo punto, pero en defensa volvió hacer valer sus 2,15 metros de estatura al meter 4 tapas.

Por el lado del “Tachero”, que no pudo contar a Tyler Sabin, el mejor fue el escolta chileno Felipe Inyaco (18 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias), y el ala pívot Andre Corum (15 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias y una tapa).

De esa manera, Gimnasia cerró la primera rueda con récord positivo de 10 triunfos y 8 derrotas, pero con la sensación de que va a dar pelea, cuando comience a jugar la segunda parte de la competencia.

Gimnasia, que se vuelve de la gira con dos victorias, regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia para volver a jugar ante su gente el domingo 18 ante el líder Ferro Carril Oeste, en un Socios Fundadores que seguramente lucirá a pleno.

Síntesis

Obras 72 / Gimnasia 79

Obras (24+16+22+10): Pedro Barral 9, Felipe Inyaco 18, Marcos Mata 8, Andrew Corum 15 y Marcos Delía 6 (fi); Federico Zezular 4, Juan Brussino 10, Jorge Bilbao 2, Joaquín López 0 y Juan Ignacio Raspaud 0. DT: Guido Fabbris.

Gimnasia (14+22+21+22): Emiliano Toretta (x) 14, Federico Grun 8, Mauro Cosolito 1, Anyelo Cisneros 21 y Bryan Carabalí 1 (fi); Marcos Chacón 5, Martiniano Dato 7, Sebastián Carrasco 10, Kenneth Horton 8 y Carlos Rivero 4. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 24-14, 40-36 y 62-57.

Arbitros: Juan Fernández, Raúl Lorenzo y Franco Anselmo.

Estadio: El Templo del Rock (CABA).

Foto: Prensa Gimnasia.