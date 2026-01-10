Visita este domingo a Obras Basket por una nueva fecha de la Liga Nacional. El partido comienza a las 21.

Gimnasia busca irse con el triunfo del Templo del Rock

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este domingo a Obras Basket por una nueva fecha -última de la primera rueda- de la fase regular de la Liga Nacional.

El partido, que se jugará en El Templo del Rock, del barrio porteño de Núñez, dará comienzo a las 21.

Tras un comienzo de año con triunfo en Vicente López ante Platense (84-72), Gimnasia no pudo estirar la racha al caer en Santa Fe, ante Unión por 88 a 75.

De esa manera, el conjunto, dirigido por Pablo Favarel, que se ubicaba octavo en la tabla, ahora se encuentra 12º, con nueve victorias y ocho derrotas.

Por su parte, Obras arrancó el 2026 con una derrota de local, precisamente ante el “Tatengue”, quien lo venció por 83-69, y de esa manera, ahora marcha en el cuarto puesto, con 11 éxitos y 6 caídas.

El “Tachero” cuenta con una formación inicial integrada por Juan Ignacio Brussino, Tyler Sabin, Marcos Mata, Andrew Corum y Marcos Delía.

En el banco se encuentran Pedro Barral, Felipe Inyaco, Federico Zezular, Jorge Bilbao, Joaquín López, Juan Ignacio Raspaud y Juan Madrigal. El entrenador del equipo es Guido Fabbris, quien el último miércoles estuvo observando el juego de Gimnasia ante el “Calamar”.

Por su parte, Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que como sustitutos estarán Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Kenneth Horton, Carlos Rivero, más los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, o bien Natalio Santacroce o Valentino Ayala.

LOS PIBES VAN POR

OTRA VICTORIA

Mientras tanto, desde las 16, se jugará el partido de la Liga Próximo, en donde el “Verde” buscará la décima victoria en la temporada.

El elenco, que conduce Gustavo Sapochnik, viene de lograr un agónico triunfo ante Unión por 77-76, con una gran tarea del pívot Jesús Centeno, quien fue el goleador del partido con 30 puntos, 13 rebotes y 3 tapas.

Obras, mientras tanto, se encuentra como líder de la competencia, con 14 victorias y solo 3 derrotas. En su última presentación, el equipo que conduce Marcelo Asturiano le ganó de local 75-71 a Unión.