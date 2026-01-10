Gimnasia no pudo con un sólido Unión

Perdió de visitante 88-75 por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En un partido que fue superado de principio a fin, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este viernes de visitante frente a Unión de Santa Fe por 88-75, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugó en el estadio Angel Malvicino, fue arbitrado por Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Nicolás D’Anna, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-14, 44-29 y 69-54.

El encuentro comenzó muy parejo; los dirigidos por Ariel Rearte contaron con la fuerza y el empuje de Christopher Vogt, que en los primeros minutos fue determinante en ambos aros (6 puntos y 4 rebotes en el primer parcial). A la visita le costó hacer pie en ataque en los primeros instantes. Con el correr de los minutos y las rotaciones de la banca, el “Tate” sacó una pequeña luz de ventaja en el marcador.

Ya en el segundo período, el conjunto santafesino prolongó su buen momento defensivo y con diversos aportes desde la pintura fue estirando la distancia en el marcador (parcial de 12-2 en la primera mitad del cuarto), que obligó al entrenador visitante a recurrir al tiempo muerto, a la salida de este, el elenco patagónico acortó distancia desde las manos de Federico Grun y volvió al partido.

El cierre fue nuevamente para Unión, que con una serie de tiro libres cerró el primer tiempo arriba por 44-29, informó Prensa Unión.

El “Tatengue” abrió el tercer episodio ampliando la diferencia (57-33), apostó al rebote en ambos aros, y a lastimar corriendo el campo. “La Magia” inconexo en ataque, y sin poder desactivar los ataques del local, nuevamente recurrió al tiempo muerto, y al igual que en el primer tiempo, conquistó un parcial de 12-2 que le permitió achicar la distancia en el marcador.

En el último segmento Gimnasia creció, descontó distancias hasta ponerse a un dígito, y puso en aprietos al “Tatengue”, que sobre el final aprovechó la diferencia obtenida en el primer tiempo, y se quedó con el triunfo, el tercero de manera consecutiva.

En el “Tatengue” se destacaron el escolta Yeferson Guerra, quien fue el goleador del juego con 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, aunque tuvo 5 pérdidas.

El venezolano estuvo muy bien acompañado por Emiliano Basabe (19 tantos), mientras que el pívot Christopher Vogt aportó 14 unidades y bajó 9 rebotes y Daniel Hure colaboró también con 14 puntos y 5 rebotes.

Por el lado de Gimnasia, sus mejores valores en la ofensiva fueron Marcos Chacón (18 tantos y 4 pases gol) y Sebastián Carrasco (18 unidades, 3 rebotes, 5 asistencias y una tapa).

Además, el interno ecuatoriano Bryan Carabalí terminó el juego con 8 tantos, 10 rebotes, 2 tapas y 3 pérdidas de balón.

Tras este partido, Gimnasia (9 y 8), que del octavo puesto bajó al 12º lugar, regresará a Buenos Aires para cerrar el domingo -desde las 21- ante Obras Basket, su primera gira del nuevo año.

Síntesis

Unión 88 / Gimnasia 75

Unión (20+24+25+19): Franco Balbi 2, Yeferson Guerra 22, Emiliano Basabe 19, Felipe Queiros 1 y Christopher Vogt 14 (fi); Martín Cabrera 10, Federico Elías 2, Daniel Hure 14, Anthony Hilliard 2 y Facundo Chamorro 2. DT: Ariel Rearte.

Gimnasia (14+15+25+21): Emiliano Toretta 5, Federico Grun 7, Mauro Cosolito 1, Anyelo Cisneros 8 y Bryan Carabalí 8 (fi); Marcos Chacón 18, Kenneth Horton 2, Carlos Rivero 0, Sebastián Carrasco 18 y Martiniano Dato 8. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-14, 44-29 y 69-54.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Nicolás D’Anna.

Estadio: Angel Malvicino (Santa Fe).