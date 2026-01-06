Gimnasia visita a Platense con el debut de Ken Horton

Será este miércoles desde las 21:10 por el reinicio de la fase regular de la Liga Nacional. El partido lo televisará TyC Sports.

Con el debut del ala pivote Kenneth Horton, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a Platense por la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, dará comienzo a las 21:10, y será televisado por TyC Sports.

En el elenco chubutense, se producirá el debut de Horton, quien se sumó al equipo en lugar del colombiano Juan Cárdenas y del estadounidense Alahjan Banks, quienes fueron dados de baja, tras el último juego del año que el equipo disputó ante Quimsa de Santiago del Estero.

Luego de este partido, Gimnasia, que se ubica 10º con 8 triunfos y 7 derrotas, se dirigirá hasta Santa Fe para medirse, dos días después con Unión, y cerrará esta primera gira del año, el 11 de enero en su visita a Obras Basket.

Por su parte, Platense, que marcha 13º con 7 éxitos y 9 caídas, su último partido en 2025 lo jugó en El Templo del Rock ante Obras, con quien cayó por 80-72.

El “Calamar”, que dirige Martín Yangüela -ex asistente técnico de Gimnasia-, cuenta con el siguiente personal: Juan Martín Guerrero, Eric Flor, Franco Smaniotti, Alvaro Peña y Derrick Woods.

Esa fue la formación que arrancó ante el “Tachero”. En el banco se encuentran Julián Morales, Tobías Franchela, Nicolás Burgos, Santino Mazzucchelli, Agustín Jara y Mariano Goicoechea.

Gimnasia, mientras tanto, podría arrancar de la siguiente manera: Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Ken Horton, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, más los juveniles Jesús Centeno y José Ignacio Copesky.

Sobre la vuelta de Horton a Gimnasia, el DT Pablo Favarel comentó: “Estamos por buen camino incorporando a Ken, tanto en lo táctico, estratégico, como en lo físico y en lo basquetbolístico. Hay unas cuestiones que él ya ha adquirido y otras que van a necesitar los partidos para ponerse en mejor forma”.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Por su parte, desde las 16 se jugará un nuevo encuentro por la Liga Próximo, entre el dueño de casa y el elenco sureño.

En ese contexto, Gimnasia -octavo en la tabla-, terminó el año con una derrota ante Quimsa (80-83), y buscará iniciar el 2026 con un triunfo, que de lograrlo, le significará el noveno de la temporada.

Platense, mientras tanto, se ubica el sexto puesto con 10 triunfos y 5 derrotas y viene de cerrar el año con un buen triunfo ante Obras (81-75).