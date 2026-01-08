Gimnasia va por más a Santa Fe

Visita este viernes a Unión en busca de su décima victoria en la Liga Nacional de Básquet. El partido arranca a las 21:05 y transmite DSports.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este viernes a Unión de Santa Fe, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

El partido, que se jugará en el estadio Angel Malvicino, dará comienzo a las 21:05 y será televisado por DSports (canales 610 y 1610 HD) de la señal de Directv.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, arrancó el año con un valioso triunfo en Vicente López al vencer a Platense por 84-72 en un partido que lo tuvo como claro dominador, y con gran efectividad en tiros de cancha.

En ese contexto, se destacó la tarea de Anyelo Cisneros. El ala pívot venezolano marcó 23 puntos, y resultó ser uno de los goleadores del partido -el otro fue Derrick Wood del “Calamar”- para que de esa manera, el “Verde” logre su novena victoria en lo que va de la temporada.

Este viernes, Gimnasia (9 y 7) tendrá como rival a Unión. El “Tatengue”, que ya no cuenta con el pívot José Alessio -dejó actividad por un problema físico en la zona lumbar-, tuvo un gran estreno con su nuevo DT Ariel Rearte -llegó en lugar de Maximiliano Seigorman-, ya que en uno de los partidos que reinició la fase regular, le ganó de visitante a Obras Basket, quien llegaba como escolta, por 83-69.

Unión, que se ubica 13º en la tabla con 7 victorias y 9 derrotas, podría salir con una inicial conformada de la siguiente manera: Franco Balbi, Yeferson Guerra, Emiliano Basabe, Felipe Queiros y Christopher Vogt. Esa fue la inicial que arrancó en el último juego ante el “Tachero” en El Templo del Rock.

En el banco estarán Daniel Hure, Anthony Hilliard, Martín Cabrera, Federico Elías, Facundo Chamorro, Ulises González y Pablo Spies.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que en el banco de relevos estarán Kenneth Horton, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, y los juveniles Jesús Centeno y Valentino Ayala o José Ignacio Copesky.

Luego de este partido, Gimnasia regresará a Buenos Aires para cerrar el domingo -desde las 21- ante Obras Basket, su primera gira del nuevo año.

LOS PIBES VAN POR

LA RECUPERACION

Por la tarde, mientras tanto, a partir de las 16, el “Verde” se medirá con el “Tate” por un nuevo encuentro de la Liga Próximo.

El elenco, que dirige Gustavo Sapochnik, vienen de caer abultadamente frente a Platense por 77 a 52, y ahora ocupan la novena posición de la tabla con 8 victorias e igual número de derrotas.

Unión, mientras tanto, viene de caer en su visita a Obras por 75-71 y marchan en el duodécimo puesto en la fase regular de la exLiga de Desarrollo.