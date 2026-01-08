Gimnasia comenzó el 2026 con un triunfo ante Platense

Derrotó al “Calamar” 84-72 por la fase regular de la Liga Nacional. Cisneros en el ganador y Wood en el local, fueron los goleadores del juego con 23 puntos.

En el partido que marcó el debut de Kenneth Horton, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó el año de la mejor manera posible al vencer de visitante a Platense 84-72 por el reinicio de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugó en el Microestadio “Ciudad de Vicente López”, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-22, 29-45 y 53-74.

El ala pivote venezolano Anyelo Cisneros, autor de 23 puntos, condujo al éxito del “Verde”, que ahora tiene 9 victorias y 7 caídas en 16 presentaciones.

Teniendo en cuenta el historial entre ambos y lo sucedido en los últimos enfrentamientos de la temporada, el desarrollo del partido parecía estar escrito de antemano. Y la previa no falló: Gimnasia fue quien tomó la iniciativa desde el salto inicial, imponiendo una racha de 16-4 con el liderazgo de sus tiradores perimetrales, Cisneros y Toretta. Platense, tras un tiempo muerto solicitado cerca de la mitad del cuarto, comenzó a acomodarse en el juego.

Con ajustes defensivos, mayor circulación de balón y buenos pasajes de Derrick Woods junto a Eric Flor, el “Marrón” logró emparejar el trámite. El primer parcial se cerró con un apretado 22-20 en favor de la visita.

En el segundo segmento, la dinámica continuó por la misma vía durante los primeros minutos. Sin embargo, con el correr del reloj, el conjunto de Comodoro Rivadavia volvió a encontrar variantes ofensivas: Cosolito, Chacón y Dato se repartieron el balón y el goleo, castigando las inconsistencias defensivas del “Calamar” para construir una nueva racha. Platense, por su parte, propuso muy poco: la ofensiva se estancó y nunca logró hacer pie en la retaguardia. Así, el descanso largo llegó con el marcador 45-29 para el Mens Sana.

Tras el entretiempo se vieron dos caras de la moneda. Por un lado, un “Tense” decidido a ir por la remontada, con Julián Morales y Woods como estandartes. Pero del otro, un “Verde” que volvió a imponer su estilo vertical y colectivo. El trinomio Cisneros-Carrasco-Carabalí le dio el impulso necesario al equipo de Pablo Favarel para estirar la diferencia por encima de las veinte unidades y encaminar el partido antes de tiempo. El tercer cuarto se cerró 74-53 para el Gigante de la Patagonia, informó Prensa Platense.

Los últimos diez minutos fueron prácticamente un monólogo del conjunto chubutense, que sostuvo su dominio ofensivo y defensivo. Lo distinto llegó en el tramo final, cuando ambos entrenadores optaron por la rotación y el ingreso de fichas juveniles. Platense logró un mejor parcial y maquilló el resultado, aunque nunca estuvo cerca de cambiar la historia. Con el sonido de la chicharra, el tablero marcó 84-72 y la victoria quedó en manos de Gimnasia.

En el “Verde”, se destacó Cisneros, quien fue uno de los goleadores de juego con 23 puntos. Mientras que Bryan Carabalí y Sebastián Carrasco, se combinaron con 10 tantos.

En el “Calamar”, mientras tanto, Derrick Wood fue el otro goleador que tuvo el juego con 23 unidades y 11 rebotes. Mientras que Agustín Jara y Julián Morales, aportaron 13 tantos cada uno.

En las próximas horas, Gimnasia, que ahora está octavo en la tabla, continuará viaje hasta Santa Fe, para el viernes, desde las 21, visitar a Unión, que en el comienzo del año, obtuvo un resonante triunfo ante Obras Basket.

Síntesis

Platense 72 / Gimnasia 84

Platense (20+9+24+19): Juan Martín Guerrero 11, Eric Flor 7, Franco Smaniotti (x) 1, Alvaro Peña 0 y Derrick Woods 23 (fi); Julián Morales 13, Tobías Franchela 0, Nicolás Burgos 0, Agustín Jara 13, Mariano Goicoechea 0, Santino Mazzucchelli 2 y Agustín Urbina 2. DT: Martín Yangüela.

Gimnasia (22+23+29+10): Emiliano Toretta 7, Federico Grun 5, Mauro Cosolito 6, Anyelo Cisneros 23 y Bryan Carabalí 10 (fi); Marcos Chacón 8, Sebastián Carrasco 10, Carlos Rivero 5, Kenneth Horton 4 y Martiniano Dato 6. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-22, 29-45 y 53-74.

Arbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Ezequiel Macías.

Estadio: Microestadio Ciudad de Vicente López.