Seis equipos pelean por los cuatro cupos disponibles; Ferro y La Unión tienen ventaja y Obras espera los resultados de Independiente, Regatas y Oberá.

Clasificar a la Copa Islas Malvinas es la gran obsesión en el inicio del año

La recta final de la primera rueda de la fase regular de La Liga Nacional 2025-2026, que se reanudó el 6 de enero tras el parate por Año Nuevo y se disputaron 18 partidos en la última semana, tiene una definición cargada de tensión con seis equipos peleando por los cuatro cupos disponibles a la Copa Islas Malvinas, a la que irán los mejores de la tabla de posiciones después de 18 partidos de la fase regular.

Ferro (12-3) tiene la clasificación prácticamente asegurada. El Verdolaga construyó una campaña sólida, regular y sostenida en el tiempo, lo que le permite afrontar el cierre de la primera rueda con una ventaja importante sobre sus perseguidores. Tiene tres partidos por delante y una victoria lo clasifica sin depender de otros resultados.

Detrás del líder, el panorama es mucho más parejo. La Unión de Formosa (12-6) aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con uno de los tres lugares restantes, pero ya no depende de sí mismo y, sin juegos por delante porque disputaron los 18, deben esperar los resultados de sus competidores.

En ese lote de equipos con chances concretas también se encuentran Independiente de Oliva, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club, todos con récord 11-6. Los tres llegan a este tramo de la temporada con campañas similares y a cada uno le resta un cotejo por delante, que será determinante para entrar a la Copa Islas Malvinas.

Un escalón más atrás, pero todavía con posibilidades matemáticas, figura Obras Basket (11-7). Para los Rockeros, que completaron los 18 partidos, las chances están intactas y dependen de que pierdan dos de los tres clubes que tiene por encima porque, como derrotó a los tres, tiene ventaja deportiva sobre todos ellos.

¿Qué le resta a cada equipo?

Ferro: San Lorenzo (V), Gimnasia (V) y Platense (L).

La Unión: Ya disputó 18 juegos.

Independiente: San Martín (V).

Regatas Corrientes: Olímpico (V).

Oberá: Quimsa (L).

Obras Basket: Ya disputó 18 juegos.

CRITERIO DE DESEMPATE

Según lo establecido en el reglamento y bajo el criterio de desempate FIBA, en caso de empate se utiliza el siguiente orden de criterios:

1.Partidos diputados entre los equipos empatados.

Mejor diferencia de gol en los partidos entre ellos.

Mejor diferencia de gol en toda la fase.

PALMARES

La primera edición de la Copa S20 se llevó a cabo durante la temporada 2022-2023 y el campeón fue Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia al derrotar en la final a Obras Sanitarias 85-79, en el Templo del Rock de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, en la segunda edición el ganador fue Quimsa, que venció a Olímpico en La Banda por 97 a 80. En tanto, en su última edición Boca se consagró al derrotar a Instituto por 71 a 65, en Rosario.

Resultados de la semana 14 de La Liga Nacional 2025-26

Racing 65-76 Instituto.

Obras 69-83 Unión.

Regatas 78-66 Oberá.

Olímpico 84-74 San Lorenzo.

Platense 72-84 Gimnasia.

Independiente 83-75 Olímpico.

Argentino 61-76 Instituto.

San Martín 59-67 Oberá.

Quimsa 92-61 San Lorenzo.

Unión 88-75 Gimnasia.

Regatas 94-57 Racing.

Atenas 89-75 Olímpico.

Oberá 111-83 Platense.

San Martín 86-90 Racing.

Regatas 73-88 Independiente.

Obras 72-79 Gimnasia.

La Unión 78-77 Quimsa.

Instituto 69-93 Olímpico.

Quinteto ideal – Semana 14

Francisco Conrradi - Independiente (2-0) 18,5 puntos, 6,5 rebotes y 3,0 asistencias.

Yeferson Guerra - Unión (2-0) 19,5 puntos, 3,0 rebotes y 3,0 asistencias.

Manuel Rodríguez - Racing (1-2) 13,0 puntos, 12,7 rebotes y 23,0 de valoración.

Leonardo Lema - Quimsa (1-1) 19,0 puntos, 14,0 rebotes y 37,0 de valoración.

Will Vorhees - Oberá (2-1) 19,7 puntos, 5,0 rebotes y 2,0 recuperos.

Fixture de la semana 15

Martes 13/1 - 21: Oberá vs Quimsa.

Martes 13/1 - 22: La Unión vs Platense.

Martes 13/1 – 22:10: San Martín vs Independiente.

Miércoles 14/1 – 21: Racing vs Peñarol.

Jueves 15/1 – 22: Olímpico vs Regatas.

Jueves 15/1 – 22:10: San Lorenzo vs Ferro.

Viernes 16/1 – Unión vs Atenas.

Sábado 17/1 – Independiente vs Argentino.

Sábado 17/1 – Quimsa vs Regatas.

Sábado 17/1 – 21: Oberá vs Racing.

Domingo 18/1 – Gimnasia vs Ferro.

Domingo 18/1 – Olímpico vs San Martín.

Lunes 19/1 – La Unión vs Racing.

Lunes 19/1 – Unión vs San Lorenzo.

Lunes 19/1 – Atenas vs Argentino.

Foto: Asociación de Clubes.