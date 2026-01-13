Duelo de “Verdes” habrá este domingo desde las 20 en el Socios Fundadores por la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia vuelve al trabajo para el partido ante Ferro

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresará en las próximas horas a los entrenamientos. El elenco, que dirige Pablo Favarel, recibirá este domingo desde las 20 al líder Ferro Carril Oeste, por una nueva fecha -primera de la segunda rueda- de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia, que se ubica décimo en la tabla con 10 victorias y 8 derrotas, viene de una gira por Buenos Aires y Santa Fe.

Primero arrancó con éxito ante Platense (84-72), luego cayó con Unión (88-75), pero este domingo, se recuperó y le ganó a Obras Basket por 79 a 72, en un partido que remontó tras estar abajo -en el primer cuarto- por 17 puntos (19-2).

Este domingo será el reencuentro con su gente, que seguramente llenará el Socios Fundadores.

Ferro, llegará a Comodoro Rivadavia como líder de la Liga Nacional, además de haberse consagrado campeón de la Liga Sudamericana a comienzos de diciembre último.

Tras este partido, Gimnasia volverá a salir de gira para visitar primero a Peñarol de Mar del Plata (21 de enero) y luego a Boca Juniors (23).

El “Verde” patagónico cerrará el mes recibiendo el 27 a Independiente de Oliva.