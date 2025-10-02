Waiwen presentó a su equipo para nueva temporada de la Liga ACLAV

El club comodorense disputará su segunda temporada en el máximo nivel del vóley argentino, que arranca el 6 de noviembre en Tucumán.

En el Hotel Deportivo de Km. 3, con la presencia del intendente Othar Macharashvili y el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se hizo la presentación oficial del equipo superior de Waiwen que representará a la ciudad en la temporada 2025/26 de la Liga ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol).

El certamen se llevará a cabo nuevamente con el formato de Tour. En donde, a partir del 29 de enero de 2026, Comodoro Rivadavia repetirá su condición de anfitrión en el estadio Socios Fundadores. Además del elenco local, jugarán Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y UPCN San Juan.

Macharashvili se mostró “orgulloso de estar acá iniciando un nuevo camino. Es un proyecto que viene hace años consolidándose gracias a la familia del club y al apoyo del Estado municipal, hoy conjuntamente con el Ente Provincial. Waiwen es el equipo de Chubut que va a jugar en la Liga mayor de vóley”.

DSC_3475

En ese sentido, el intendente recalcó el trabajo de los dirigentes, de la familia y de todos los componentes: “Estar en esta instancia es un orgullo para todos, a esto hay que cuidarlo, hay que potenciarlo y hay que ir por más. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los jugadores y el cuerpo técnico tengan todo para desarrollarse de la mejor forma”.

A continuación, Hernán Martínez remarcó el importante trabajo que hace la institución y valoró a los jugadores que tomaron la decisión de volver a jugar. “Esta estructura es muy joven, va a ser su segunda vez que el club juega en el mejor vóley nacional y este Estado municipal tomó la decisión de acompañar”.

Y se dirigió a los jugadores: “En nuestra ciudad van a vivir una calidez humana muy grande, ustedes van a ser nuestros embajadores y toda la ciudad va a respirar vóley gracias a ustedes. Eso para nosotros es muy importante, es un orgullo y ojalá los resultados acompañen”. Por último, destacó “a la familia del club, que trabaja silenciosamente y hace crecer a la institución”.

En nombre del plantel, Bautista Gazaba, quien es el nuevo capitán, manifestó que “es mi segundo año acá y mi primera vez como capitán en la Liga. Estoy muy contento, muy orgulloso de formar parte de este club y de representar a esta ciudad tan linda. Estamos expectantes de comenzar la Liga y se armó un lindo grupo”.

En tanto que, el entrenador Lisandro Luppo resaltó la colaboración del Estado municipal con el proyecto de Waiwen y remarcó que “esta gestión une lo privado con lo público, porque somos un club privado y a través de la Municipalidad de Comodoro conseguimos los espacios para entrenar, realmente no podíamos afrontar una Liga si no estuviera el Estado municipal presente en el deporte. Vamos a tratar de dejar a Comodoro lo más alto posible”.

EL PLANTEL PLANTEL

Farid Amado, Benjamín Mendoza, Nicolás Oldani, Gabriel Martínez, Matías Barría, Martín Rojas, Gaspar Mansilla, Vladimir Kaj Krogh Bonacic, Joaquín Herrera, Braulio Mendoza, Lucas Astegiano, Ignacio Segovia Avallay, Bautista Gazaba, Marcos Richards, Emanuel Gambino, Bruno Wagner, Cascu Ramses y Mateo Rojas Sánchez.

CUERPO TECNICO

Lisandro Luppo (Director Técnico), Gastón Rojas (Asistente Técnico), Javier Mendoza (Asistente Técnico), Cristian Cifuentes (Asistente Técnico), Matías Abadie (Preparador Físico), Pablo Sabalo (Kinesiólogo) y Luis Mauriño (Médico).

FASE REGULAR –TOURS

Tour 1: 06/11 al 09/11 – Tucumán (Monteros Vóley)

Tour 2: 20/11 al 23/11 – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

Tour 3: 04/12 al 07/12 – San Juan (UPCN)

Tour 4: 15/01 al 18/01 – AMBA (Boca Juniors)

Tour 5: 29/01 al 01/02 – Comodoro Rivadavia (Waiwen)

Tour 6: 12/02 al 15/02 – CABA (River Plate)