El equipo de Comodoro Rivadavia competirá este viernes, el sábado y domingo en San Miguel de Tucumán.

Waiwen se prepara para el 2º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino

Del 20 al 23 de noviembre, el estadio Tucumán BB de la ciudad de San Miguel de Tucumán, será el escenario del 2º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino, en la cual estará participando Waiwen Club de Comodoro Rivadavia.

En esta ocasión, será Tucumán de Gimnasia el anfitrión de esta nueva instancia del certamen, que fiscaliza la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol.

Waiwen, equipo que dirige Lisandro Luppo, viene de afrontar el 1º Tour que se llevó a cabo en Monteros Vóley, donde perdió los dos primeros partidos (Defensores de Banfield y luego Monteros Vóley), en ambos casos por sendos 3-1.

Sin embargo, el elenco chubutense se recuperó en el último día del tour inicial y le ganó 3-2 a UPCN San Juan Vóley para así festejar su primera victoria en esta nueva temporada.

Waiwen, que tuvo al central Nicolás Oldani como el máximo anotador del 1º Tour y fue uno de los integrantes del equipo ideal, comenzará su actuación en el 2º Tour este viernes cuando a partir de las 15 se mida con San Lorenzo. El sábado, mientras tanto, también en el mismo horario, se enfrentará ante River Plate y cerrará el domingo, a partir de las 21, ante el local Tucumán de Gimnasia.

Cabe destacar que todos los partidos se televisarán por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube del canal de la ACLAV.

La acción arrancará el jueves con los siguientes partidos: UPCN-Boca Juniors, Ciudad Vóley-Defensores de Banfield, Monteros-San Lorenzo y Tucumán de Gimnasia-River Plate.

Programa – 2º Tour – Tucumán BB

JUEVES 20

11:00 UPCN San Juan Vóley vs Boca Juniors.

15:00 Ciudad Vóley vs Defensores de Banfield.

18:00 Monteros Vóley Club vs San Lorenzo.

21:00 Tucumán de Gimnasia vs River Plate.

VIERNES 21

11:00 Defensores de Banfield vs Boca Juniors.

15:00 Waiwen Vóley Club vs San Lorenzo.

18:00 Vélez Sarsfield vs Monteros Vóley Club.

21:00 Ciudad Vóley vs UPCN San Juan Vóley.

SABADO 22

15:00 River Plate vs Waiwen Vóley Club.

18:00 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield.

21:00 Defensores de Banfield vs Tucumán de Gimnasia.

DOMINGO 23

11:00 River Plate vs Ciudad Vóley.

15:00 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield.

18:00 Monteros Vóley Club vs UPCN San Juan Vóley.

21:00 Tucumán de Gimnasia vs Waiwen Vóley Club.