Waiwen le ganó a UPCN por la Liga de Vóleibol Argentino

El equipo comodorense se impuso en tie-break por 3-2 ante el elenco de San Juan por el último día del 1º Tour que se desarrolló en Monteros, Tucumán.

Y la tercera felizmente fue la vencida para los muchachos de Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia, que le ganaron en tie-break por 3-2 a UPCN Vóley de San Juan por el último día del 1º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo, se recuperó así de las dos derrotas que había sufrido anteriormente. Primero ante Defensores de Banfield y luego ante el local Monteros Vóley, en ambos casos por 3-1.

Este domingo, Waiwen se quedó con la victoria en el Polideportivo de Monteros con parciales de 30-32, 25-16, 25-23, 22-25 y 10-15.

Los goleadores del elenco sureño fueron Vladimir Bonacic, autor de 23 puntos y máximo anotador del encuentro, mientras que Bautista Gazaba lo escoltó con 21 y Bruno Wagner marcó 17 unidades. Además, Ramsés Cascu colaboró con 15 puntos, tres de ellos de bloqueo.

Por el lado de los sanjuaninos, que venían de dos victorias, Marcel Meier fue su mejor hombre en ofensiva con 18 puntos, mientras que Ronald Jiménez Zamora aportó 17 unidades.

De es modo, Waiwen logró su primera victoria en la Liga de Vóleibol Argentino, y ya se prepara para lo que será el segundo Tour, que se jugará del 20 al 23 de este mes en San Miguel de Tucumán.

Panorama – 1º Tour – Monteros de Tucumán

DOMINGO 9

- Vélez Sarsfield 1 / Defensores de Banfield 3 (22-25, 25-21, 20-25 y 25-27).

- Ciudad Vóley 3 (25-15, 25-22 y 28-26) / San Lorenzo 0.

- UPCN de San Juan 2 / Waiwen Vóley Club 3 (30-32, 25-16, 25-23, 22-25 y 10-15).

- Monteros Vóley Club 0 / Tucumán de Gimnasia 3 (22-25, 25-27 y 26-24).