La Sub 17 visitó el desierto de Qatar

La Selección Argentina Sub 17 de fútbol, clasificada como primera del Grupo “D”, y a la espera de conocer su rival de dieciseisavos de final del Mundial, no entrenó y dedicó parte del día para viajar al desierto de Qatar y realizar actividades de prensa.
En su primer día libre de entrenamientos, el plantel realizó una actividad organizada por FIFA y conoció el desierto de Qatar, la costa del Golfo Pérsico y allí realizó actividades de prensa con FIFA y el Comité Organizador de la Copa del Mundo.
La delegación se trasladó poco más de una hora, para un circuito que incluyó la visita al desierto qatarí y la costa de Qatar sobre el Golfo Pérsico.
En el lugar el técnico y algunos jugadores del plantel grabaron notas para el documental sobre la Copa del Mundo que realiza FIFA y el Comité Organizador Local.
Panorama del lunes 10
Grupo “F”
- Suiza 3 / México 1.
- Corea del Sur 3 / Costa de Marfil 1.
Grupo “G”
- El Salvador 0 / Alemania 7.
- Colombia 2 / Corea del Norte 0.
Grupo “H”
- Zambia 1 / Brasil 1.
- Honduras 1 / Indonesia 2.
Grupo “E”
- Egipto 0 / Inglaterra 3.
- Venezuela 4 / Haití 2.
Programa – Martes 11
9:30 Uganda vs Francia; K.
9:30 Chile vs Canadá: K.
10:30 República Irlanda vs Paraguay; J.
10:30 Uzbekistán vs Panamá; J.
11:45 República Checa vs Estados Unidos; I.
11:45 Burkina Faso vs Tayikistán; I.
12:45 Arabia Saudita vs Malí; L.
12:45 Nueva Zelanda vs Austria; L.