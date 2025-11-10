El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Deportes
  2.  |  MUNDIAL SUB 17
 - 
La Sub 17 visitó el desierto de Qatar

La Selección Argentina juvenil, que espera por su rival de 16avos. de final del Mundial, no se entrenó y realizó una actividad organizada por FIFA.

La Selección Argentina Sub 17 de fútbol, clasificada como primera del Grupo “D”, y a la espera de conocer su rival de dieciseisavos de final del Mundial, no entrenó y dedicó parte del día para viajar al desierto de Qatar y realizar actividades de prensa.

En su primer día libre de entrenamientos, el plantel realizó una actividad organizada por FIFA y conoció el desierto de Qatar, la costa del Golfo Pérsico y allí realizó actividades de prensa con FIFA y el Comité Organizador de la Copa del Mundo.

La delegación se trasladó poco más de una hora, para un circuito que incluyó la visita al desierto qatarí y la costa de Qatar sobre el Golfo Pérsico.

En el lugar el técnico y algunos jugadores del plantel grabaron notas para el documental sobre la Copa del Mundo que realiza FIFA y el Comité Organizador Local.

…………….

Panorama del lunes 10

Grupo “F”

- Suiza 3 / México 1.

- Corea del Sur 3 / Costa de Marfil 1.

Grupo “G”

- El Salvador 0 / Alemania 7.

- Colombia 2 / Corea del Norte 0.

Grupo “H”

- Zambia 1 / Brasil 1.

- Honduras 1 / Indonesia 2.

Grupo “E”

- Egipto 0 / Inglaterra 3.

- Venezuela 4 / Haití 2.

Programa – Martes 11

9:30 Uganda vs Francia; K.

9:30 Chile vs Canadá: K.

10:30 República Irlanda vs Paraguay; J.

10:30 Uzbekistán vs Panamá; J.

11:45 República Checa vs Estados Unidos; I.

11:45 Burkina Faso vs Tayikistán; I.

12:45 Arabia Saudita vs Malí; L.

12:45 Nueva Zelanda vs Austria; L.

