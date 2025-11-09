Argentina goleó y cerró perfecto el Grupo "D" del Mundial Sub 17

La Selección se impuso 7-0 ante Fiyi por el cierre del Grupo “D” de la Copa del Mundo que se juega en Qatar. El viernes se inician los 16vos. de final.

La Selección Argentina Sub 17 de fútbol goleó este domingo 7-0 a Fiyi y de esa manera, cerró con puntaje ideal, el Grupo “D” del Mundial de la categoría que se desarrolla en Qatar.

El partido, que se jugó en el Complejo Deportivo Aspire Zone de la ciudad de Doha, tuvo el arbitraje de Kwinsi Williams de Trinidad y Tobago.

Uriel Ojeda intentó dar a la “Albiceleste” una ventaja temprana, pero su penal fue atajado por Melvin Prakash. Sin embargo, solo fue un respiro temporal, ya que Ojeda marcó antes de que Mateo Martínez lograra un magnífico doblete.

Ojeda volvió a convertir en la segunda parte, esta vez de falta, y completó su hat-trick con un remate con el interior del pie desde dentro del área.

Santiago Silveira y Simón Escobar -la pelota se desvió en Ravuso Sakabula- cerraron el marcador con dos goles en los últimos minutos.

De esa manera, Argentina terminó con puntaje ideal su participación en el Grupo “D” con 9 unidades, seguido de Bélgica con 6, que se impuso 2-0 ante Túnez, que quedó tercero con 3, mientras que Fiyi, cierra las posiciones sin unidades, sin goles y con -20 de diferencia.

Los 16vos. de final darán comienzo el próximo viernes con horarios y escenarios de juego a confirmar. Se podrán ver a través de las señales de DSports y la TV Pública.

………………

Panorama – Domingo 8

Grupo “D”

- Fiyi 0 / Argentina 7.

- Bélgica 2 / Túnez 0.

Grupo “B”

- Portugal 1 / Japón 2.

- Marruecos 16 / Nueva Caledonia 0.

Grupo “C”

- Emiratos Arabes Unidos 0 / Senegal 5.

- Croacia 3 / Costa Rica 1.

Grupo “A”

- Bolivia 0 / Qatar 0.

- Italia 3 / Sudáfrica 1.

Programa – Lunes 10

- 9:30 Suiza vs México; F.

- 9:30 Corea del Sur vs Costa de Marfil; F.

- 10:30 El Salvador vs Alemania; G.

- 10:30 Colombia vs Corea del Norte; G.

- 11:45 Zambia vs Brasil; H.

- 11:45 Honduras vs Indonesia; H.

- 12:45 Egipto vs Inglaterra; E.

- 12:45 Venezuela vs Haití; E.