Luis Rendón y Fernando Lago triunfaron en el Tiro Práctico

Se impusieron en la octava fecha del ránking 2025 que se desarrolló este domingo en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Este domingo, 21 tiradores deportivos concurrieron al torneo “Azor Caza y Tiro” coincidente con la octava fecha del ránking 2025 de Tiro Práctico para disputar un torneo más que importante, tanto para el organizador, Círculo de Caza Mayor Gral. Lagos, como para toda la concurrencia que cumplió con su participación.

Los ganadores fueron Luis Rendón, en la división Producción, y Fernando Lago en la división Producción Optics.

Con una mañana a pleno sol en total ausencia del enemigo de todos, el viento, a todas luces demostró haber valido la pena la suspensión del evento durante la semana pasada. Los organizadores ocuparon cinco canchas con seis etapas muy vistosas y desafiantes, las cuales recibieron varios toques de accesorios nuevos que hicieron más fácil su armado para totalizar unos 113 disparos mínimos. Todas ellas presentaron desafíos importantes que cada tirador debía sortear con su pistola de grueso calibre. Los tiradores visitantes fueron pocos, siendo Claudio Enriori el único viajero santacruceño que apareció y quedó entre los 8 primeros.

Estuvieron representadas tres divisiones: La más popular “Producción” que contempla, solamente, a las pistolas de Doble Acción, “Producción Optics” que es similar pero incluye miras de punto rojo y “Estándar” que prevé diversas acciones y modificaciones.

En Estándar el único representante fue el Grand Senior, Carlos Relly, quien completó exitosamente la totalidad de los desafíos y sigue postergando su vuelta a la División Producción para medirse con el resto de los participantes.

La división Producción Optics va sumando adherentes y la mañana del domingo tuvo a 5 representantes que intentaron infructuosamente darle alcance al campeón vigente, Fernando Lago quien fue demoledor en cinco de las seis etapas y solo Alejandro Lucero logró arrebatarle el primer puesto durante la quinta etapa.

Los resultados finales fueron muy contundentes con más del 24% de diferencia entre Lago y su inmediato perseguidor Javier Gaitán.

Gaitán anduvo mejor que en otras oportunidades y de a poco va adquiriendo destreza con el uso de la mira de punto rojo. Obtuvo un merecido segundo lugar, seguido por Alejandro Lucero quien disputó palmo a palmo con Gaitán para quedar apenas separados por un 1% entre ellos. Luis Martínez también terminaría a muy poco de Lucero evidenciando una pelea enorme por el segundo puesto. Un paso más atrás se ubicó Juan Alvarez, el único Super Senior de la división que no desentonó para nada con su grupo. Se extrañó mucho la ausencia de Sergio Millatureo y todo el grupo espera verlo regresar lo más pronto posible al circuito de competencia.

FERNANDO LAGO4

Varias de las etapas requerían mucha concentración para culminarlas y la presión subía al observar que existían varias maneras de resolverlas y en algunos casos era casi imposible contemplar alternativas. Se notó que lo avanzado del ránking hizo mermar un poco la colaboración en el armado ya que en fechas pasadas se utilizó más material y alternativas. Si bien fue un detalle, los 21 concursantes quedaron conformes y aprovecharon cada instante para pasar un buen momento, contándose con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad. Esta vez se implementó un nuevo sistema de armado con premios a la colaboración y ayudantes externos. El tiempo dirá si se mantiene o no el nuevo sistema.

Esta vez con 8 fechas disputadas los desempeños de los tiradores son suficientes como para definir los candidatos, mientras que la competitividad va en continuo aumento, en especial en la división Producción donde hubieron varios ganadores durante el correr de las fechas. Esta vez el monopolio de las etapas fue de Luis Rendón, quien solo resignaría la número cinco. El talento se deja ver en el grupo, tanto de los nuevos cursantes como de veteranos y otros cursantes que llevan muy poco en la exigente competencia. Esta vez en la división Producción el primer puesto fue para Rendón que había quedado segundo en la fecha anterior a manos de Kevin Purtscher. Esta vez los puestos se invirtieron y Purtscher fue su escolta, aunque a más del 24% de Rendón.

Otro que viene asomando es el Súper Senior Erito Dos Santos que fue primero en su categoría y tercero en la general. Su excelente desempeño se está notando en las posiciones finales donde supera a muchos más jóvenes.

Jorge Alí, José Barbetta, Diego Barros e Ignacio Lecumberri tuvieron una competencia aparte entre ellos. Sufrieron un poco la irregularidad y se apiñaron entre el 70 y 80% del ganador, donde el Senior Alí lideró ese grupo muy competitivo.

Un poco más abajo en las posiciones anduvieron Claudio Enriori, Walter Cardozo y Sergio Carreño. Rondando entre el 60% y 50% que los sitúa bastante mejor que en otras oportunidades.

El cuarteto complicado fue el conformado por Sergio Ocampos, Benjamín Cusumano, Martín Crespillo y Juan Lecumberri. Los cuatro mostraron caer por debajo de lo esperado, aunque hay que decir que cada tanto muestran su calidad y luchan por alcanzar una regularidad que les es esquiva como el caso de Benjamín Cusumano que durante la fecha pasada supo ganar etapas.

LUIS RENDON3

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región sin olvidar el fin de la competencia social. El grupo del tiro práctico cumplió con un evento que dejó a todos felices en un marco de clima ideal y con ganas de ser cada día más competitivos. Seguramente la última fecha de diciembre la competencia seguirá en aumento aunque los candidatos ya parecen inamovibles.

……………

Panorama

DIVISION PRODUCCION

1º Luis Rendón 100 %

2º Kevin Purtscher 85,22%

3º Erito Dos Santos 82,44 % (SS)

4º Jorge Ali 81,64 % (S)

5º José Barbetta 80,12 %

6º Diego Barros 73,24 %

7º Ignacio Lecumberri 70,27 %

8º Claudio Enriori 61,73 % (S)

9º Walter Cardozo 59,73 %

10º Sergio Carreño 49,11 % (S)

11º Sergio Ocampos 48,36 %

12º Benjamín Cusumano 47,17 %

13º Martín Crespillo 36,81 %

14º Juan Lecumberri 36,77 %

DIVISION PRODUCCION OPTICS

1º Fernando Lago 100% (S)

2º Javier Gaitán 75,80 %

3º Alejandro Lucero 74,69 % (S)

4º Luis Martínez 73,68 % (S)

5º Juan Álvarez 56,23 % (SS)

Ranking a 8 fechas (sin descarte)

DIVISION PRODUCCION: Purtscher 767, Rendón 730, Barros 644, Barbetta 558, Lecumberri 499, Dos Santos 497, Kraser 472, Mateos 428, Alí 405, Cardozo 362, Ocampo 328, Ortiz 322, Rivero 306, Vázquez 298.

DIVISION PRODUCCION OPTICS: Lago 698, Lucero 683, Altuna JL 615, Martínez 570, González 346, Alvarez 339, Millatureo 285, Gaitán 243, Altuna F. 200, Meza 198, , Altuna JF. 104, Altuna M. 100, Villa 70, Cury 23.