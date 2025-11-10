El Club Oro Negro "está volviendo a arrancar"

Tras el robo que sufrió en sus instalaciones, autoridades municipales se reunieron con dirigentes y jugadores del club que se encuentra en barrio La Floresta.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, junto con Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, se reunieron con dirigentes y jugadores del Club Oro para manifestarle su acompañamiento y poder avanzar en las obras de la institución.

Tras el robo que sufrió en sus instalaciones, autoridades municipales se reunieron con dirigentes y jugadores del club que se encuentra en el barrio La Floresta. Sucedió la madrugada del miércoles, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones del club y se llevaron una heladera, un inodoro, cemento de la construcción del SUM y hasta un juego de camisetas.

Fabián Velázquez, presidente del club, comentó que tras el robo “estamos volviendo a arrancar. Nos llevamos un trago muy amargo, porque cuesta mucho todo esto, llegas y no encontras las cosas”, lamentó.

El dirigente, señaló que la institución ya obtuvo su personería jurídica y estaba avanzando en la construcción del SUM.

“Hoy nos reunimos con la gente de Deportes para que vean como estamos trabajando, lo que hemos hecho en el club y también ver si tenemos la posibilidad de tener algún tipo de apoyo. Nosotros estamos apuntando a terminar el SUM, ese es el objetivo para el próximo año y vamos por el tema de la titularidad del terreno”, manifestó Velázquez.