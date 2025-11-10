Favarel: "el equipo tuvo su mejor partido del torneo"

El DT rosarino destacó el impecable trabajo que tuvo Gimnasia en la clara victoria ante Regatas. “La gente nos dio un envión anímico muy fuerte”, destacó.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró este domingo sortear con éxito y con autoridad el juego que disputó ante Regatas Corrientes, a quien le terminó ganando por un contundente 101-70.

De esa manera, el “Verde” logró su tercera victoria de local -las dos anteriores fueron en el debut con San Martín y hace poco ante San Lorenzo- y la cuarta en lo que va de la temporada, lo que le permite ahora ubicarse en el 12º puesto de la tabla.

Al término del partido, el entrenador Pablo Favarel, brindó sus sensaciones tras el claro triunfo logrado ante el “Remero” por la Liga Nacional de Básquet, que le permitió a su equipo escalar unas posiciones en la fase regular.

“Es un triunfo que solidifica el trabajo que viene haciendo el grupo, que nunca bajó los brazos en los momentos que tuvimos muchas derrotas. El equipo tuvo hoy su mejor partido del torneo y tenemos que reconstruir a partir de acá. Y ahora en la gira, tenemos que tomar un partido a la vez. En Córdoba estuvimos con sensaciones agridulces porque estábamos convencidos que podíamos haber ganado dos de los tres partidos. Así que ahora vamos de uno a la vez, tratando de enfocarnos en construir a partir de lo que hicimos hoy”, afirmó en declaraciones al departamento de Prensa Gimnasia.

El joven DT rosarino destacó el acompañamiento del público que tuvo el equipo tanto ante Boca Juniors, como San Lorenzo y el último frente a Regatas.

“Estoy muy agradecido con el apoyo de la gente, que llenó la cancha los tres partidos y nos dio un envión anímico muy fuerte. La verdad que (Gimnasia) es una de las plazas de la Liga donde la gente más acompaña. El apoyo se siente y ojalá que en todos los partidos de local sigamos con este tono porque son realmente el sexto hombre para nosotros”, destacó.

El plantel “mens sana” volverá este martes por la noche a sus entrenamientos con miras a emprender una nueva gira, la segunda de la temporada.

Gimnasia irá a Provincia de Buenos Aires para visitar el 18 a Racing de Chivilcoy -recientemente ascendido-, el 20 irá a Junín para jugar con Argentino -último de la tabla- y cerrará la gira en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para medirse con el puntero e invicto Ferro Carril Oeste, que además de la competencia local, se encuentra disputando la Liga Sudamericana.

Para esta nueva gira, habrá que ver cómo siguen evolucionando tanto el base Sebastián Carrasco como el escolta Federico Grun, quienes no jugaron los últimos encuentros por recuperarse de lesiones.