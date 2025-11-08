Waiwen va por la recuperación frente al local Monteros Vóley

Se miden este sábado a las 21 por una nueva fecha del Tour 1 de la Liga de Vóleibol Argentino que se disputa en Tucumán. Transmite Fox Sports.

El equipo masculino de Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia irá este sábado en busca de la recuperación cuando se enfrente ante Monteros de Tucumán por la tercera jornada del 1º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino.

El partido, que se jugará en el Polideportivo de Monteros, dará comienzo a las 21 y será televisado por la señal de Fox Sports y también se podrá ver a través de canal de YouTube de la ACLAV.

El equipo, que dirige Lisandro Luppo, viene de caer en su debut ante Defensores de Banfield 3-1 (parciales de 27-25, 23-25, 19-25 y 21-25), por lo que este sábado irá en busca de su primera victoria en la temporada ante un Monteros, que llega a este partido también con derrota de 3-0 (17-25, 23-25 y 18-25) ante Boca Juniors.

Este sábado, mientras tanto, la acción arranca con Defensores de Banfield-River (11:00), Ciudad Vóley-Vélez Sarsfield (15:00), San Lorenzo-Boca (18:00) y cerrará con el duelo entre el dueño de casa Monteros y Waiwen.

Foto: Prensa ACLAV.

Panorama – 1º Tour – Monteros de Tucumán

JUEVES 6

- Waiwen Vóley 1 / Defensores de Banfield 3 (27-25, 18-25, 19-25 y 21-25).

- River Plate 1 / UPCN San Juan 3 (26-24, 23-25, 16-25 y 15-25).

- Tucumán de Gimnasia 3 / Vélez Sarsfield 0 (25-18, 25-22 y 25-15).

- Monteros Vóley 0 / Boca Juniors 3 (17-25, 23-25 y 18-25).

VIERNES 7

- River 2 / San Lorenzo 3 (26-24, 17-25, 25-23, 26-28, 15-11).

- Boca Juniors 0 / Ciudad Vóley 3 (14-25, 18-25 y 16-25).

- UPCN de San Juan 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-20, 25-23 y 25-19).

SABADO 8

11:00 Defensores de Banfield vs River Plate.

15:00 Ciudad Vóley vs Vélez Sarsfield.

18:00 San Lorenzo vs Boca Juniors.

21:00 Waiwen Vóley Club vs Monteros Vóley.