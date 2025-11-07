Comodoro será sede del Campeonato Sudamericano U17 de vóley masculino

El torneo se jugará a partir del 13 de enero en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi. Lo confirmó la FeVA en su página oficial.

La ciudad de Comodoro Rivadavia fue confirmada este viernes como la sede del Campeonato Sudamericano de vóleibol masculino, informó en su página oficial la FeVA (Federación del Vóleibol Argentino).

En ese contexto, el país volverá a recibir un evento internacional y en este caso será el Sudamericano que clasificará al Mundial 2026 en la categoría que Argentina viene de ser subcampeona del mundo en 2024.

“La gestión de la Federación del Vóleibol Argentino fue con Juan Sardo, su Presidente, a la cabeza, y también con fuerte participación de Gustavo Rasgido, quienes lograron firmar el convenio con la Confederación Sudamericana para ser sede de esta competencia. El área de Organización Deportiva de la CSV aceptó la propuesta presentada por Argentina en un fuerte apoyo a la región.

El torneo se disputará en Comodoro Rivadavia, Chubut, a partir del 13 de enero de 2026 y el gimnasio de juego será el Huergo.

El 2026 arranca de la mejor manera para el vóley argentino con un evento de alta calidad y en el que nuestros chicos jugarán en casa para buscar la plaza mundialista”, finaliza el comunicado que emitió la FeVA en su página oficial.