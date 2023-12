Wanda Nara habló de su delicado estado de salud

La empresaria, representante y esposa de Mauro Icardi no pudo evitar conmoverse al referirise a su presente tras el diagnóstico de su enfermedad.

Desde octubre, Wanda Nara decidió instalarse en Italia para su participación en el "Bailando italiano". Pero no se limitó a la aparición en la televisión del aquel país, ya que también lanzó "Bad Bitch, su primera canción como cantante solista con la que superó a dos cantantes argentinas. En la última emisión del reality de baile, la ex conductora quebró en lágrimas al hablar de su delicada salud y de su familia.

La emoción de Wanda Nara en la televisión italiana

Tras ser diagnosticada con una enfermedad, que luego se confirmó que es leucemia, Wanda Nara en su Instagram cuenta su día a día y ahora su participación en el programa. Se fue de Argentina rumbo a Turquía y después a Roma. Allí, la mediática continúa su tratamiento médico, mientras forma parte de un importante proyecto laboral. Sin embargo, no sería nada fácil para ella debido a que se encuentra alejada de Mauro Icardi y de sus hijos.

"Volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón", comenzó Nara su relato frente a la cámara, y siguió con la emoción a flor de piel: "La más chica (Isabella) vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia", confesó al contar la anécdota familiar que la conmovió.

Sobre cómo combina la exigente rutina del "Bailando italiano" con los cuidados que requiere su actual estado de salud, expresó: "Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo", confesó la mediática, a la vez que mostró los moretones que tiene en algunas partes de su cuerpo por ese motivo.

De igual manera, Wanda Nara agradeció todo el apoyo que recibe en Italia, donde es considerada una figura por los años que residió en el país: "Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo", destacó la famosa, que se espera que conduzca muy pronto "MasterChef Celebrity".