Wanda Nara y L-Gante se mostraron otra vez juntos

Desde que L-Gante recuperó la libertad, el interprete de "RKT" y Wanda Nara volvieron a ser vinculados sentimentalmente. En un principio, fueron las declaraciones amorosas del cumbiero las que abrieron el juego, lo que luego se consolidó con un encuentro que mantuvieron. Tras el enojo de Mauro Icardi por un nuevo acercamiento, el cantante y la empresaria aparecieron cantando juntos en un video, con una presunta dedicatoria al futbolista.

captura_de_pantalla_x1728x.png_458674093.webp

Hace unos días, Wanda arribó al país desde Turquía y, misteriosamente, aparecieron fotos de su auto en la casa de Elián Valenzuela. La mediática y el artista se habrían reencontrado, luego de la detención de L-Gante y el delicado estado de salud de la conductora.

"Ya no recuerdo ni su foto, ¿será que se habrá ido con otro? Y si se fue con otro, no me hago historia, todo se borra", dice el fragmento que subió la ex pareja de Tamara Báez para promocionar su canción "Se hace la bella".

En el recorte compartido por la cuenta de Twitter de "LAM", se pudo ver a L-Gante junto a dos mujeres hasta que un momento Wanda hace una aparición de unos pocos segundos: se agacha, mira la cámara y tira un beso.

La secuencia culmina con los cuatro riéndose por la coreografía que idearon, pero con el rostro de Wanda Nara fuera de foco. De esta forma, quedó evidenciado que los famosos están más unidos que nunca. Solo resta saber si se trata de una amistad o algo más, y qué piensa Mauro Icardi sobre esta relación.