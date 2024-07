Wanda Nara y su confesión sobre L-Gante

Wanda Nara respondió a sus seguidores en Instagram, abordando su estado sentimental y los rumores de un romance con el músico L-Gante. La modelo y empresaria discutió su reciente separación de Mauro Icardi y aclaró las especulaciones sobre su amistad con el cantante.

Wanda utilizó su cuenta de Instagram y, a través de sus historias interactuó con sus seguidores, quienes demostraron gran interés en su vida personal. Uno de ellos le preguntó si estaba dispuesta a conocer a alguien nuevo, a lo que respondió que, de momento, no tenía interés debido a su carga de trabajo y a que está enfocada en sí misma.

ESTA SOLA

Otro seguidor inquirió por qué nunca aclaraba los rumores que la vinculaban sentimentalmente con L-Gante. Nara fue contundente en su respuesta, afirmando que no había nada que aclarar, ya que el cantante es solo un amigo y han circulado muchas mentiras sobre ellos. Además, mencionó que trabajan para la misma empresa de música y que siempre ha mantenido una buena relación con las novias del cantante.

La reciente separación de Mauro Icardi, según lo declarado por la propia Nara, parece ser definitiva. A través de otra publicación en Instagram Stories, la empresaria reconoció la dificultad de los finales y señaló que, aunque suele costarle enfrentarlos, acepta los rumores y versiones incorrectas sobre su vida como parte de su realidad pública.

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó en un texto publicado en sus historias, en el que defendió cada uno de sus actos en este período de crisis.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó la conductora, y dejó en claro en qué se enfocará de ahora en más: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”

Mauro Icardi y Wanda Nara tienen dos hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación. A pesar de las especulaciones y crisis que han enfrentado a lo largo de su matrimonio, la empresaria ahora centra su atención en su carrera y en su bienestar personal.

También le preguntaron si estaba por irse de vacaciones y donde vivirá en Buenos Aires. En ese momento la próxima conductora de Bake Off respondió que seguirá en su departamento de Buenos Aires que remodeló hace muy poco tiempo y agregó que estaba preparando sus vacaciones para disfrutar con su familia.

