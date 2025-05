Yanina Latorre reveló la verdadera razón por la que su esposo la engañó

El escándalo por la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, ocurrido en 2017, volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras un explosivo cruce en redes sociales entre Yanina Latorre y la China Suárez. A pesar del paso del tiempo, las heridas del episodio se reabrieron luego de que la actriz le echara en cara a la panelista el momento más doloroso de su vida personal.

Todo comenzó con un intercambio de mensajes privados en Instagram. La tensión subió rápidamente cuando Yanina le escribió a la actriz deseándole “un cuarto de la vida que yo tengo con 55 años”. La respuesta de la China fue tan directa como agresiva: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos”. La frase, además de marcar una distancia con el estilo de vida de la panelista, aludió a una escatológica revelación que Natacha Jaitt había hecho años atrás sobre su encuentro íntimo con el exfutbolista.

Cómo fue la infidelidad de Diego Latorre co Natacha Jaitt

El recuerdo de aquella confesión se volvió a viralizar: “El señor está en posición rana y yo le digo ‘¿qué hacés?’ Entonces lo acomodo y el sexo venía bien hasta que vio que yo tenía un Martín Fierro arriba de la cómoda. Él paró todo y me preguntó si eso era un Martín Fierro. Así que lo tuve que esconder porque se lo quería meter”, había contado Jaitt en su momento, en una entrevista con Moria Casán.

Frente a la provocación, Yanina no se quedó callada. Desde SQP (América), aprovechó la pantalla para responderle con dureza a la actriz y hablar sin filtros de una de las situaciones más complejas que atravesó su familia. “China, contá algo que haya hecho yo”, retrucó, y volvió a recordar que decidió perdonar a su marido. “Estamos juntos, cuidamos a la familia, me pidió perdón, lo perdoné. No se metió con una amiga mía, no tuvo una relación paralela, no le pagó un viaje en avión”.

Yanina Latorre por qué Diego la engañó con Natacha Jaitt

La panelista también reflexionó sobre las razones por las que cree que Diego Latorre actuó de esa manera: “Mi marido labura desde que tiene 16 o 17 años, ganó mucha guita, y yo, que lo acompaño desde que somos muy chicos, entendí un día que el jugador de fútbol talentoso empieza a jugar muy joven”. Y añadió: “Mi marido al primer casamiento que fue, fue al nuestro. Nunca salió, nunca se divirtió, era un boludo. Y se ve que a los 40 y pico le agarró el viejazo, se calentó con Natacha Jaitt y se la garch...”.

Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre remarcó que no siente vergüenza por lo que sucedió y que se hizo cargo de su decisión de seguir adelante. “A mí que mi marido se caliente, no me da vergüenza. Pues yo también mañana me puedo calentar con un tipo, pero no con el marido de mis amigas”, lanzó, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia las experiencias amorosas de la China Suárez.