El imputado por la desaparición y supuesto crimen de José Crettón aseguró no tener nada que ver con el tema. Se trata del ex de la actual pareja del joven del cual no se sabe nada en El Maitén desde el 11 de agosto.

Se realizó este martes la audiencia de apertura de investigación por la desaparición y supuesto crimen de José Crettón, de 18 años, de quien se perdió todo rastro el pasado el 11 de agosto. En este marco, el juez Martín O’Connor resolvió la prisión preventiva del imputado por 14 días y declaró abierta la investigación por el plazo de seis meses.

El acusado, al cual le impusieron también 14 días de prisión preventiva, pidió declarar en la audiencia de este martes y se desligó totalmente del caso. “En primer lugar quiero decir que con Marcela (su ex pareja) tuvimos una discusión grande y me puse mal en el momento en que ella me dijo que tenía otra persona en su vida”, expresó el hombre.

“Yo la quería mucho, así que al haber amor había perdón… la pude perdonar. No hubo agresiones físicas ni nada de eso, pero sí es verdad que discutimos. Yo creía que estábamos pasando un momento de recuperación bueno y después me salió con que había tenido aventuras anteriormente y que estaba conociendo a otro chico”, añadió.

Remarcó además que con la mujer “tuvimos discusiones pero nunca le dije que la iba a matar, ni a ella ni a nadie. Discutimos porque me puse mal”.

Recordó más adelante que “Marcela me hizo llamar por otra persona, que no sé quién era, y me dijeron que iban a ir a mi casa, que no sé qué iba a hacer yo. Me enojé mucho porque yo en ese momento estaba con Marcela y con mis hijos, y que alguien te diga que se va a meter en tu casa me cayó mal. ¿Quién fue exactamente la persona que me llamó? No sé”.

Según publica Radio 3, el sujeto recordó también que “la relación que teníamos con Marcela últimamente era la mejor porque estaba conmigo. Después me salió con todo esto y fue cuando se desató todo el problema de la desaparición de este chico”.

“Con este pibe jamás tuve una charla, nunca lo vi personalmente. Quiero decir que yo no tengo nada que ver en esto. Estoy a plena disposición desde el primer día que estuve en mi casa hasta hoy”, sentenció el imputado.