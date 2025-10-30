Zoopocalipsis

Desde el jueves 30 de octubre, estrenando en todo el país, se exhibe el film de de terror y comedia animado inspirado en un concepto de Clive Barker, basado en su cuento “ZOOmbies”.

La película sigue a un grupo de animales que en un zoológico intentan sobrevivir a un brote de zombis, cuando un virus extraterrestre transportado en un meteorito convierte a varias criaturas del zoológico en zombis mutantes babeantes. Un meteorito que contiene un misterioso virus espacial se estrella en el Zoológico Colepepper, convirtiendo a los animales en feroces mutantes zombis parecidos a gomitas. Una joven loba llamada Gracie se une a un rudo puma llamado Dan para encontrar una cura, mientras lidera a un grupo variopinto de sobrevivientes para evitar que el líder de los zombies, Bunny Zero, se apodere del mundo.

En 2014, la idea original de Clive Barker maduró más como novela gráfica y seguiría a un niño que queda atrapado en un zoológico durante un brote de zombis. Cuando la idea se trasladó a la película animada de Copperheart Entertainment, la historia cambió para centrarse en cómo se veía la versión final y poner el foco en un lobo y un puma trabajando juntos para evitar que un virus infecte a los animales del zoológico y los convierta en mutantes gummi, haciendo que los animales zombis tuvieran un estilo menos maduro para convertirlos en no muertos y al mismo tiempo equilibrar el humor familiar de la película. En 2015, Steven Hoban anunció que el cuento de Barker “ZOOmbies” había sido elegido para un largometraje.

La película inicialmente iba a ser animada por Tangent Animation y Mac Guff bajo el título de Night of the Zoombies; sin embargo, con Mac Guff aún intacto, la producción se trasladó a L'Atelier Animation después del cierre del estudio el 3 de agosto de 2021. El guion gráfico y la preproducción fueron proporcionados por House of Cool, mientras que el diseño de personajes estuvo a cargo de Hadi Tabasi. Durante la producción, se decidió darles sólo a algunos de los animales una textura de pelaje realista como una decisión creativa, para mostrar la diferencia entre los personajes mutantes y normales, así como una forma de reducir costos. También se optó por darle a la película una estética de horror movie de bajo presupuesto, lo que se logró mediante el uso de iluminación y niebla.

La película se estrenó en el 57.º Festival de Cine de Sitges el 7 de octubre de 2024, siendo luego estrenada en Francia por Apollo Films el 29 de enero de 2025 y en Estados Unidos y Canadá por Viva Kids y Elevation Pictures el 7 de marzo de 2025. “Animales zombis en un zoológico. Eso fue lo único que bastó”, recuerda rl co-director Ricardo Curtis. “Me encantan las películas de zombis. Me encantan las películas animadas que suelen tener muchos animales juntos. Cuando los juntas con esta idea de animales atrapados en un zoológico, en un thriller de zombis, me pareció una idea increíble”. Su compañero Pérez-Castro vio el concepto igual de claro: “Ricardo me dio la premisa de un apocalipsis zombi en un zoológico, que suponía una combinación perfecta de las cosas que más me gustan: terror espeluznante y animales. Pensé: tengo que hacer esta película”.

CINE COLISEO (JUE 30 DE OCTUBRE, LUN 3 Y MIE 5 DE NOVIEMBRE)

19:30 HS. ZOOPOCALIPSIS (2D DOBLADA)

Título original: Night of the Zoopocalypse

Género: Animación

Origen: Bélgica, Canadá, Francia

Año: 2025

Formato: 2D Duración: 1 hora, 32 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

Guión: Steven Hoban, James Kee

Producción: Steven Hoban, Mark Smith

Música: Dan Levy

Montaje: Matt Ahrens, Gilad Carmel

Voces originales:

Gabbi Kosmidis (Gracie), David Harbour (Dan), Scott Thompson (Ash), Paul Sun-Hyung Lee (Felix), Pierre Simpson (Xavier), Heather Loreto (Frida), Kyle Derek (Fred)