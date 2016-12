El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 17 diciembre 2016 Accidente con los egresados en Brasil dejó tres muertos El micro de la empresa argentina Río Uruguay volcó a la una de la mañana a la altura del kilómetro 534 de la ruta 285, en el municipio de Sao Luiz Gonzaga, estado de Río Grande do Sul, a 75 kilómetros de la frontera con San Javier, en Misiones.

Un viaje de egresados a Brasil terminó ayer a la madrugada en tragedia con el vuelco del micro de larga distancia que los transportaba desde Misiones al balneario de Camboriú, lo que provocó la muerte de dos estudiantes de 18 años y una coordinadora de la empresa organizadora y dejó tres heridos graves, accidente que derivó en la detención del conductor acusado de homicidio culposo por la sospecha de que se habría quedado dormido.

Las adolescentes fallecidas fueron identificadas como Rocío Fabiana Martínez y Luana Micaela Centurión, quienes habían concluido el último año de la Escuela Provincial de Educación Técnica 3, de Oberá, e integraban el grupo de nueve alumnos de ese colegio que participaban del frustrado viaje junto a estudiantes de otras siete instituciones misioneras públicas y privadas.

La tercera víctima fatal es Agustina Szczerbaty, de 20 años, estudiante de Turismo y empleada de Tabay Tours, la empresa organizadora del viaje que no abrió las puertas de su sede en Posadas tras el accidente, aunque su dueño se trasladó a Brasil.

"Yo estaba dormido, pero mis compañeros me dijeron que el colectivo se fue moviendo de a poco hasta el otro carril hasta que volcamos y caímos por el barranco", dijo a radio La Red Matías Ramírez, estudiante de quinto año del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, que sufrió cortes en la cara.

El joven indicó que viajaba "sin el cinturón de seguridad puesto" y que "en el piso de arriba sobraban lugares".

Roberto Navas, representante de la empresa Río Uruguay, aseguró que el vehículo es "nuevo y contaba con las habilitaciones de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)", y agregó que "los choferes conocen la ruta" que recorren habitualmente.

Pero la comisaria brasileña a cargo de la investigación, Elaine María Schons, dijo a Télam que en el vehículo viajaban 67 personas, cinco más de las autorizadas para transitar, algo que configura "negligencia", además de mencionar los testimonios de sobrevivientes que aseguran que el conductor estaba cansado y se habría quedado dormido, lo que precipitó la tragedia.



LA PRINCIPAL HIPOTESIS



"Esa es la principal hipótesis. Testigos dijeron que el conductor había comentado antes de emprender el camino hacia Camboriú que estaba cansado porque volvía de otro viaje. De cualquier forma él realizará su descargo mediante los abogados que lo asisten", refirió Schons.

El chofer del micro, Lucas Matías Fernández, de 30 años, negó en diálogo con Télam haberse dormido al volante y atribuyó el accidente al mal estado de la ruta, antes de prestar declaración ante Schons y quedar detenido en Sao Luiz Gonzaga acusado por homicidio culposo.

"No, no, yo no estaba cansado, la ruta estaba en muy mal estado, estaba muy oscuro también", respondió Fernández, al ser consultado sobre las causas del accidente.

El subsecretario de Salud Pública de Misiones, Martín Cesino, reportó a Télam que de los tres heridos graves entre los doce internados en distintas localidades de Brasil, dos sufrieron la amputación de un brazo y otro fractura de pelvis y politraumatismos, aunque aseguró que no corren riesgo de vida.

Patricia Alvarez, madre de uno de los estudiantes que viajaba a Camboriú, denunció que el micro no cumplió con el recorrido acordado "para evadir los controles y los peajes y tomó una ruta llena de camiones, sin banquina, y muy peligrosa", en medio del desconcierto en torno al camino que tomó el ómnibus.

Sobre ese asunto, el cónsul argentino en Uruguayana, Carlos Ayala, aseguró a Télam que el paso Santo Tomé-Sao Borja "no es una ruta habitual para los turistas argentinos".

El ómnibus volcó después de casi 12 horas de viaje, ya que de Posadas partió rumbo a Oberá y de esa localidad continuó a Corrientes para cruzar por Santo Tomé, lo que incrementó en 500 kilómetros más el recorrido pautado.



