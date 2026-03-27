"Expropiar está mal", cuestionó Javier Milei

El presidente de la Nación habló en cadena nacional. Se diferenció de la anterior gestión y remarcó las gestiones que hicieron posible el fallo judicial favorable a la Argentina por la estatización de YPF.

Fue la noticia del día para las finanzas y la política energética argentina: la Justicia de EEUU falló a favor de la Argentina en el marco de la causa por la expropiación a YPF. Es por eso que Javier Milei decidió grabar un mensaje de diez minutos que se emitió por cadena nacional a las 19. Una de las particularidades de su intervención fue que el presidente reemplazó su frase habitual para finalizar los discursos, "Viva la libertad carajo", por "Viva la patria".

En el inicio de su mensaje, el mandatario reconoció: "este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor". Después de enumerar la trayectoria judicial del proceso por YPF, remarcó que el fallo favorable se dio durante su gestión: "lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos".

En su primera referencia crítica hacia la gestión anterior, Milei planteó: "nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista. Hoy tenemos una nación más rica pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional". Mencionando directamente a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, consideró: "es una afrenta a los argentinos que quieran apropiarse de este resultado". "Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que pudo habernos costado todo", opinó.

"Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal", sintetizó y, luego de mencionar que enviaron una ley contra expropiaciones, señaló: "el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo que trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo". "La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo. La única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Eso es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla", analizó el mandatario.

El mensaje se grabó en el Salón Blanco de Casa Rosada y el presidente estuvo acompañado de Karina Milei, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno; además del equipo judicial de la gestión -que fue valorada en la cadena nacional por Milei-: Sebastián Amerio, María Ibarzabal Murphy y Juan Ignacio Stampalija. El fallo representa un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización que había sido fijada en 2023 y que, con intereses, habría alcanzado los u$s18.000 millones.