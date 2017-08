El Patagónico | Regionales - 07 agosto 2017 Brieger analizó el presente de Latinoamérica y la influencia de los gobiernos de derecha

El periodista y sociólogo Pedro Brieger participó ayer de la última jornada de la Feria del Libro y brindó la charla "América Latina, un continente en disputa". La visita del especialista en política internacional estaba prevista para el martes pero se tuvo que reprogramar, ya que el especialista viajó a Venezuela para participar de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

La disertación de Brieger tuvo lugar a las 18 en el Lucania Palazzo Hotel y el sociólogo celebró la oportunidad de ser parte de la Feria del Libro.

"Participar de una Feria del Libro siempre es bueno. Soy periodista, escritor, he publicado varios libros y soy profesor universitario, por eso donde hay libros siempre me zambullo. De hecho, en Venezuela estuve participando de una feria en Caracas y quería ir a ver cómo era el ámbito y su gente. Me gusta comparar las ferias de libros porque siempre hay algo, siempre hay un toque distinto. Es imposible decirle que no a una feria del libro", aseguró.



LA REGION Y EL PROGRESISMO



El periodista en su charla se refirió al momento que está viviendo Latinoamérica donde los sectores populares perdieron terreno ante los movimientos de derecha. "Hay que tratar de comprender o de pensar qué es lo que pasa en la región entre una corriente progresista, que fue muy fuerte durante varios años y que ahora está siendo acosada políticamente y mediáticamente por las fuerzas de las derechas latinoamericanas que han ganado mucho espacio", señaló.

"Por eso sigo pensando que es un continente en disputa y que no está saldada. Los gobierno de derecha, y no lo digo como una forma despectiva sino como descripción ideológica, creen que se ha cerrado un ciclo de progresismo o movimientos populares, en el más amplio sentido de la palabra. Creen que se ha ido para siempre de América Latina pero creo que se equivocan. Es una mirada muy estrecha de la historia latinoamericana y en realidad, los gobiernos progresistas en los últimos 15 años han desarrollados bases sociales y políticas muy fuertes. No se los puede destruir como en otras épocas donde había golpes militares que barrían con todo. Creo que ahí los políticos y comunicadores de la derecha se equivocan en la apreciación de lo que sucede en la región", analizó.



"NO CONOCEN LA HISTORIA DE VENEZUELA"



El sociólogo también analizó el momento que vive Venezuela, país que atraviesa una profunda crisis social, política y económica, que ya dejó más de un centenar de víctimas.

"Hay una crisis muy fuerte que en realidad comenzó antes de que (el expresidente Hugo) Chávez llegara a la presidencia. Chávez fue el emergente de una profunda crisis y descomposición social en Venezuela. Emerge después de 40 años que gobernaron dos partidos que se repartieron el poder político y económico de Venezuela. Chávez es el emergente de una sociedad que en el 98 tenía altos índices de pobreza y de una capital como Caracas que estaba repleta de villas miserias", describió.

"Ahí es cuando Chávez aparece, sino uno no puede comprender como aparece un líder de masas que de pronto incluye a las minorías y que dice acá está el petrolero y vamos a usarlo para darle casas a los más pobres, mejorarle la calidad de vida y darle educación. Eso las clases altas no se lo perdonan, como tampoco se lo perdonan a (actual presidente Nicolás) Maduro", agregó.

Además, el sociólogo fue muy criticó del papel que juegan los comunicadores a la hora de hablar sobre ese país. "Si uno no entiende el contexto de la historia de Venezuela, no entiende lo que está pasando hoy. Lo que ocurre es que muchos opinan sobre Venezuela sin saber, sin leer la prensa venezolana y sin siquiera haber leído nunca un libro. Hay muchos periodistas que opinan sobre Venezuela sin haber leído su historia y dicen tonterías muchas veces", aseveró.



Fuente: