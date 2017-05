El Patagónico | Policiales | ESTAFA - 08 mayo 2017 "Chatrán" Hernández firmó un juicio abreviado por diez meses de prisión El conocido embaucador firmó un acuerdo de juicio abreviado por las tres estafas en las que estaba imputado y tras aceptar su responsabilidad penal en todas ellas, convino una pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Por su participación en otros delitos tenía una condena de 3 años en suspenso, la cual fue revocada y en la unificación el cómputo de pena quedó en 38 meses.

El acuerdo de juicio abreviado al que arribó César "Chatrán" Hernández con el fiscal general Adrián Cabral ya fue firmado, pero resta efectuar la audiencia donde el documento será puesto a consideración del tribunal para solicitar en ese acto la correspondiente homologación.

El tribunal será unipersonal y la Oficina Judicial designó a la juez penal, Daniela Arcuri para presidirlo y si bien la semana que finalizó figuró el caso en la agenda judicial, la audiencia no llegó a concretarse debido al corte de energía eléctrica que afectó a la zona sur de esta ciudad.

Hay que recordar que los delitos que se le atribuyen a Hernández en esta causa son tres estafas que oportunamente fueron unificadas. Una de ellas por lo que ocurrió el 7 de marzo de 2014. Ese día la víctima celebró un contrato de alquiler en una escribanía local con el imputado, mediante el cual alquiló un Chevrolet Classic por el término de un año.

Al cabo de dos meses sin recibir pago del alquiler, la víctima envió una carta documento a Hernández en el domicilio de la empresa SERPET a la que decía pertenecer, aunque descubrió que la misma no existía y tampoco la oficina.

A todo esto, "Chatrán" tiene una condena de 3 años en suspenso y esta se unificaría con las de 10 meses que acaba de firmar. Al respecto se explicó que el cómputo quedaría en 3 años y 2 meses de cumplimiento efectivo. De todas maneras todavía resta realizar la audiencia de juicio abreviado y allí la juez resolverá si homologa o no el acuerdo que se presentará.

