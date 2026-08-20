Fue en Trelew, donde un joven de 20 años fue abatido por el dueño del comercio. Dos de sus cómplices escaparon.

El dueño de una joyería se resistió a un asalto y mató a un delincuente

Un joven de alrededor de 20 años falleció este jueves por la mañana durante un intento de robo en la Joyería Patagonia, ubicada en 25 de Mayo al 461, en pleno centro de Trelew. El hecho sucedió después de las 9 horas.

Según la información oficial brindada por el fiscal general Gustavo Núñez, tres personas habrían ingresado al comercio para cometer el asalto. Dos de ellas lograron escapar, mientras que un tercero murió tras recibir un disparo efectuado por el propietario del local.

Núñez explicó que “la primera hipótesis, y es la más fuerte, estamos hablando de un robo agravado que sucedió en una joyería donde resultó fallecida una persona de aproximadamente veinte y algo años de edad”.

En ese sentido, precisó que la muerte se habría producido luego de que el comerciante repeliera el ataque: “Esto sería como consecuencia de que fue repelido por el dueño del local efectuándole un disparo con arma de fuego”.

El fiscal sostuvo además que, en esta instancia inicial, se trataría de “una defensa que ha realizado la propia víctima” y remarcó que, por el momento, el comerciante no tendría responsabilidad penal. “A prima fase se observa que ha habido un acto de defensa por parte del comerciante. Así que estaríamos hablando de una causa de justificación. No tendría ningún tipo de reproche. Es más, él ha actuado legítimamente”, afirmó.

Sobre el desarrollo del hecho, Núñez indicó que “en principio estamos hablando de tres personas que ingresan” y señaló que los presuntos autores habrían estado armados. También confirmó que se realizará un amplio relevamiento de cámaras de seguridad debido a la ubicación del comercio.

Respecto del fallecido, todavía no se había establecido oficialmente su identidad y personal de Policía Científica trabajaba en el lugar. Según el fiscal, en principio habría recibido un solo disparo, aparentemente cerca del rostro.

El comerciante, en tanto, se encontraba “muy shoqueado” por la situación y estaba siendo asistido, según indicó Núñez.

La investigación continúa con el trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía del Chubut, la DPI y Policía Científica.