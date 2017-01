El Patagónico | Regionales | POLITICA - 25 enero 2017 Das Neves lo tildó de "intendente itinerante" y Linares le cuestionó su relación con Macri El gobernador Mario Das Neves y el intendente Carlos Linares protagonizaron ayer un nuevo duelo de declaraciones. El mandatario provincial definió al jefe comunal como "un intendente itinerante" mientras que el jefe comunal consideró "nefasta la alianza entre Macri y Das Neves".

El verano no baja la intensidad de las declaraciones y cuestionamientos entre Mario Das Neves y Carlos Linares, más bien todo lo contrario. Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador de Chubut respondió a declaraciones que el intendente de Comodoro Rivadavia realizó en la cordillera.

Das Neves definió a Linares como "un intendente itinerante" y dijo que cuando debe reclamar a Nación en reuniones vitales en defensa de la industria petrolera "se queda calladito en un rincón", aunque luego "la dibuja" haciendo títulos para los diarios. "La forma en que dibuja es un crack", afirmó el mandatario.

Das Neves efectuó estas declaraciones luego de que Linares sostuviera que Chubut "está fundida", y que la provincia realizó una "pésima" alianza con Nación". En ese sentido el gobernador fue contundente al afirmar: "en estos momentos el intendente itinerante de Chubut, que está en la Cordillera ahora, que gobierna en todos lados, está diciendo que se ha hecho una pésima alianza entre nosotros y Nación. Nosotros no hicimos ninguna alianza; lo que somos es respetuosos de las instituciones y hacemos las gestiones que corresponden".

Y fue más allá al aseverar: "lo que tendría que rever (Linares) es que cuando va a hacer un pedido allá (a Nación), se calla la boca. Yo he estado en reuniones donde he pegado gritos sobre cosas mesuradas y él ha estado calladito en un rincón", expresó en obvia referencia a la crisis petrolera y a las negociaciones ante autoridades nacionales y representantes de las operadoras.

También el gobernador detalló: "lo otro que está diciendo es que la provincia está fundida. Si la provincia estaría fundida, él tiene su parte porque fue parte del gobierno de (Martín) Buzzi, pero no está fundida porque nosotros seguimos pagando los sueldos, el aguinaldo y seguimos firmando y ejecutando obras" afirmó.

"Linares tuvo un GPS en la Cordillera que es la diputada (Cecilia) Otárola, que lo llevó para todos lados. Saquen sus conclusiones", subrayó.



"ALIANZA NEFASTA"

"La alianza de Macri con Das Neves es nefasta". Así lo manifestó Linares al sostener que la sociedad que quiso conformar el gobernador de la provincia con el Presidente fue contraproducente para Chubut y para las ciudades. Tras un encuentro por la zona cordillerana con sus pares de El Maitén, Oscar Currilén, y de Epuyén, Antonio Reato, el jefe comunal de Comodoro dijo: "quiero ver, si en su resumen de gestión, el gobernador dice si fue beneficiosa o no, su relación con el Presidente".

"Tenemos que dejar de tener una mirada centralista, como el Gobierno nacional, y mirar a todo el país. Esta alianza que quiso hacer el gobernador con el gobierno nacional fue nefasta para la ciudad y para la provincia. No trajo ningún tipo de beneficio a nuestra región. Y ahora en marzo se hace el inicio del segundo período de sesión y yo recuerdo que en la primera apertura de sesiones vino Macri. Ahora quiero ver si en su resumen de gestión el gobernador dice si fue beneficiosa o no su relación con el Presidente", cuestionó Linares.

Tras algunas definiciones partidarias, Linares lamentó que "el gabinete de Das Neves no tenga comodorenses participando. Yo pienso que los gabinetes tienen que ser territoriales. Los errores que se están cometiendo ahora es que se están centralizando los gabinetes en unas pocas ciudades y eso no es bueno, sobre todo para Comodoro que no tiene representatividad en el gobierno provincial".

A la vez, Linares aseguró: "Chubut es la provincia, por cantidad de habitantes, más endeudada del país. Está en un grave problema financiero con un porvenir que no es beneficioso. El poder productivo de la provincia es el mismo que hace cincuenta años atrás, con el triple de habitantes. Tenemos entonces casi sesenta mil empleados públicos cuando antes teníamos veinte mil, donde las responsabilidades del estado cada vez son mayores y la actividad siempre es la misma: la pesca, el turismo y el petróleo".





