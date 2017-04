Das Neves: "nunca vi algo así, un destrozo terrible"

El mandatario provincial valoró el trabajo que se realiza para reconstruir Comodoro y calculó que al menos unas 2.000 viviendas sufrieron daños. "Estamos trabajando mano a mano, no es fácil; nunca vi una cosa así, es un destrozo terrible", recalcó.

El gobernador Mario Das Neves adelantó ayer al presidir en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno la entrega de aportes del Plan Calor a distintos municipios y comunas rurales, que pedirá a las empresas un compromiso de responsabilidad social.

El mandatario también confirmó que mantendrá reuniones con representantes de la CAPIP y con la Cámara de la Construcción, y recalcó que "vamos a salir entre todos. Estamos en marcha", dijo para luego confirmar que el gobierno pedirá "la responsabilidad social a las empresas".

Sostuvo que "quiero ser preciso en distintos agradecimientos, a (vicegobernador Mariano) Arcioni, Leticia Huichaqueo (ministra de Familia), (Ignacio) Hernández (ministro de Salud) que hace días están trabajando en Comodoro Rivadavia, además hoy fue para allá el ministro Coordinador, Alberto Gilardino".





"NUNCA VI UNA COSA ASI"

"Estamos trabajando mano a mano, no es fácil; nuca vi una cosa así, es un destrozo terrible", detalló sobre los daños que se produjeron en Comodoro por el temporal

Asimismo indicó que "hoy (ayer) es el primer día de sol y un poco de viento, y eso ayuda al escurrimiento y secado" y en ese marco recalcó que "vamos a estar al lado de ellos hasta solucionar todos los problemas".

También "terminar todas las obras que lamentablemente en el anterior período las iniciamos pero no las continuaron y es necesario finalizarlas".

Das Neves agradeció al "Gobierno nacional porque desde el primer momento varios ministros hablaron y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social mandó equipos".





CASA DEL CHUBUT

En otro tramo de su discurso el gobernador agradeció y valoró "el trabajo impresionante de jóvenes en la Casa del Chubut, que estuvieron hasta la madrugada ayudando" y agregó que ayer "llenaron dos camiones más, además del camión de 16 toneladas que mandaron ayer (el domingo) con donaciones".

"La verdad que nos pone muy contentos que haya gente joven de nuestra provincia que ayudaron así", subrayó.

Además "el agradecimiento a todos los que han colaborado, a los medios nacionales que comienzan a tomar este tema con mucha fuerza, porque no nos olvidemos que no menos de 2.000 casas van a tener que ser reconstruidas porque el agua no entra por debajo de la puerta, tira la puerta, tira una pared, da vuelta un auto, destruye todo lo que está a su alcance".

El gobernador indicó que "los temores iniciales que significaba una tormenta de esta característica con 286 milímetros, lo que llueve en cuatro años en Comodoro, podría haber acarreado víctimas fatales pero por suerte esto no ha ocurrido".





EN TODA LA PROVINCIA

Das Neves expresó que "no solamente estamos enfocados en Comodoro, tenemos la mirada puesta en toda la provincia, sabemos del esfuerzo de Marcelo Limarieri (intendente de Gualjaina) y el trabajo enorme que ha hecho con su gente, además de Puerto Pirámides y Cholila, son muchas las zonas afectadas".

"Obviamente sobresalen en imágenes y contundencia lo de Comodoro pero fuimos atacados en distintas zonas geográficas", dijo con respecto al temporal que afectó a Chubut.

Por último el gobernador recalcó que "le estamos mostrando al país el trabajo de nuestra gente, de nosotros depende porque vamos a tener meses muy complicados pero eso no quita que nosotros vamos a seguir adelante con nuestro plan de gobierno, porque más allá del momento que vivimos insisto en que vamos a salir adelante entre todos".