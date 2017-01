Detectan una fisura en el antiguo acueducto

Numerosos vecinos se mostraban ayer preocupados porque observaban una gran pérdida de agua en inmediaciones del Puesto La Mata. Los mensajes a través de las redes sociales manifestaban la indignación por parte de la comunidad por el "derroche" de agua potable sabiendo que la región sufrió esta semana el quinto corte del suministro en lo que va de enero.

En ese sentido, desde la prestadora de servicio explicaron que ayer se realizaban tareas en el punto de inyección de cloro y se detectó una fisura de 2 centímetros en un tramo del viejo acueducto por lo que los trabajadores tuvieron que comenzar con los trabajos de vaciado para poder repararlo.

"Es pequeña pero con agua no la podemos reparar y no se puede soldar. Estamos en proceso vaciado con una válvula de desagote. El trabajo es corto pero nos está demorando porque no podemos trabajar con toda la presencia de agua que hay en el caño", aclararon desde la SCPL.

Asimismo explicaron que esa avería "no afectaría a las reservas porque desde el viejo acueducto no estamos ingresando agua" y aseguraron que el nivel de agua potable en el Puesto La Mata retomaría a su nivel óptimo que se encuentra cerca de los 80 mil metros cúbicos para la jornada de hoy.