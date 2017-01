El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 11 enero 2017 El acuerdo gasífero de Vaca Muerta implica una inversión de U$S5.000 en su primer año El Presidente anunció ayer un convenio con la provincia de Neuquén, las compañías operadoras y los sindicatos petroleros de esa cuenca para impulsar la explotación de petróleo y gas no convencional en el área de Vaca Muerta. El Gobierno nacional lo toma como un convenio clave para la matriz energética, pero también para generar empleo. Sin embargo, ya desata críticas hacia el Sindicato Petrolero de Neuquén por parte de otros gremios petroleros del país. Entienden que implica resignar conquistas laborales.

El presidente Mauricio Macri anunció ayer un acuerdo considerado "histórico" con la provincia de Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros de esa región para impulsar la producción de gas no convencional en el área de Vaca Muerta, por el que se invertirán "más de u$s 5.000 millones el primer año y más que duplicar esa cifra en los próximos".

En su primer acto del año en la Casa Rosada, Macri dijo que con esa reserva de hidrocarburos emplazada en la Cuenca Neuquina, la Argentina "puede abastecer sus necesidades y las del mundo entero".

"Tenemos más de u$s5.000 millones que se están poniendo en marcha para invertir en esta primera etapa que se suma al desarrollo de la energía no convencional", indicó el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; como así también empresarios del sector y sindicalistas.

Además, el Presidente aseguró: "se extenderá el Plan Gas varios años, con un sendero de precios decreciente, y garantizará un precio de compra para poder reemplazar sistemáticamente importaciones", medida que dará "certidumbre para que vengan las inversiones".

En el inicio de su discurso, en el Salón Blanco, Macri expresó que el año pasado "fue duro, difícil" y, respecto del futuro, se mostró optimista al apuntar que "tenemos un enorme potencial y el mundo entero lo reconoce" tanto por los "recursos naturales" como por "nuestros talentos y capacidades".

Asimismo, reafirmó el "valor de decir la verdad para construir la confianza" y así "poner los problemas sobre la mesa, aceptarlos, reconocerlos, para construir soluciones".

En ese plano, Macri rescató la importancia de una "herramienta fundamental como es el diálogo" y de "sentarnos alrededor de una mesa como hicimos en este caso: Estado, trabajadores y empresas para lograr resultados en un tema como es la energía".

En ese sentido, rescató: "todos entienden que no va a haber un momento de salvación" sino que "esto es un proceso, que esto requiere del esfuerzo, de alejarnos de la cultura de la viveza criolla, de buscar el atajo".

"Hoy es un día que abre una etapa para el futuro de la energía en el país porque la energía es vital, sin energía no se crece, no hay desarrollo y entonces no vamos a poder reducir la pobreza", advirtió.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado sostuvo: "desde hace décadas que se conoce el potencial de Vaca Muerta, donde está la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional".

"Esto es de gran escala y el desarrollo de Vaca Muerta puede revertir un proceso que todavía cuesta entender por qué sucedió", subrayó.

Al respeto, puntualizó que Argentina "era un país de energía barata y después de quebrar el sistema de reglas, de instalar la mentira, la corrupción y el derroche nos transformamos en un país con escasez de energía, cara y tenemos que importar por miles de millones que generan el déficit fiscal y no poder abrir más fábricas".

"Cada vez que hemos importado energía hemos perdido un trabajo para un argentino", señaló y agregó: "este proceso de diálogo que llevó meses para desarrollar el potencial tiene el éxito de un acuerdo, de haber desarrollado un espacio de confianza, sobre la base del esfuerzo".

Si bien enfatizó en el compromiso que "asumimos todos", reclamó lo mismo para "los consumidores" porque "tenemos que generar y ahorrar energía, porque es escasa y debemos priorizarla para desarrollarnos".

"Por eso la campaña –recordó- de 24 grados el aire acondicionado y ni ojotas ni pantalón corto en invierno".

Macri comparó el desarrollo que pretende darle el Gobierno a esa región del suroeste argentino con la dada a otras zonas cuando anunció: "no se va a seguir aplicando retenciones a las exportaciones".



CONDICIONES



Asimismo, el Presidente detalló que la provincia de Neuquén "se comprometió a no aplicar gravámenes nuevos y algunos que estaban en suspenso y también a participar en un programa de inversión y desarrollo de la infraestructura, que es una enorme deuda que tiene la política con el país".

"Durante muchos años se confundió el gastar con invertir", remarcó.

En cuanto a las empresas, Macri explicó: "se han comprometido a un proceso de inversiones con 5.000 millones de dólares en primer año y más que duplicarse en próximos años" que representará una "cantidad de empleos" que van a significar una "verdadera revolución del trabajo".

En ese aspecto, dijo: "decenas de miles de familias se van a mudar a la zona del desarrollo" donde se va "generar una revolución de empleo".

Macri ponderó a los representantes sindicales que participaron del acuerdo, y mencionó al titular del Sindicato de Gas y Petróleo, Guillermo Pereyra. "Encontré dirigentes con esa apertura, con esa capacidad de entender que este era un acuerdo que garantizaba el empleo y que podía ampliarse y llevar felicidad a muchos argentinos", sostuvo.

"No hay nada más importante que la dignidad de su propio trabajo personal y no de la dádiva o del acomodo que le genere un amigo circunstancial", añadió.

Al concluir su discurso, el jefe de Estado reveló: "no vamos a negar que hubo momentos en que parecía que se pudría todo", pero "al final todos volvíamos a sentarnos porque hay que ser tolerante, entender que el otro puede tener la mejor propuesta y agotar todas las instancias a través del diálogo".

"Este es un acuerdo histórico teniendo en cuenta lo que significa la energía, con energía barata más fábricas van a llegar y más empleos van a tener", sentenció Macri.



