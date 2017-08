El chofer que tuvo dos buenas acciones en un solo día

Gabriela Vaquero Malbos decidió destacar en la jornada de hoy el gesto de un chofer de transporte Rada Tilly a través de las redes sociales, luego de que el hombre se abocara a cuidar a una menor que se dirigía a la Escuela N° 217 que había suspendido sus clases por falta de luz.

Según relata Gabriela: "hoy me pasó algo que quiero compartir. Me subí al colectivo de Rada, en el cole iba una nena a la escuela 217 (chiquita) el chofer se enteró que suspendieron las clases por el corte de luz. Se estacionó en la esquina de la escuela y hasta que no pudimos dar con la mamá de la nena no continuó el viaje".

La mujer destacó además que: "le dijo que él no la iba a dejar sola, que él se hacía responsable. Por suerte, conseguimos el celular de su mamá que la esperaba en la terminal. Gesto digno de destacar. En la foto tiene lágrimas en los ojos, se emocionó cuando destacamos su gesto. Se llama Walter".

Luego de conocida esta buena acción, una mujer elogió al mismo chofer por haber devuelto el celular que se le había caído a una ásajera en el transporte: "hoy saliendo de la Salita (hospital) de Rada Tilly subí al colectivo y se me cayó el celular. Llegué a mi casa y me di cuenta, llamé y me contestó el colectivero y me dijo que me quede tranquila que él lo tenía. Yo estaba llorando porque tengo cosas importante en ese teléfono. Le quiero agradecer su generosidad, su gran corazón de haberme devuelto el celular y que dios lo bendiga", resaltó la joven.