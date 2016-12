El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 diciembre 2016 El PJ analizará la ruptura del bloque y las conversaciones de Maderna y Mac Karthy con Mario Das Neves El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Ricardo Mutio, confirmó ayer que en la semana se convocará a una reunión de la mesa de conducción para analizar la ruptura en el bloque del PJ-FpV en la Legislatura y la decisión del Frente Peronista de conformar una bancada por fuera de la estructura oficial. El inicio de las conversaciones entre el gobernador Mario Das Neves y los dirigentes partidarios Adrián Maderna y Gustavo Mac Karthy para sumarse al frente electoral de Chubut Somos Todos, también será analizado y discutido.

El presidente del Consejo Provincial del Justicialismo, Ricardo Mutio, confirmó ayer que entre hoy y mañana se realizará una reunión de la mesa de conducción del partido, en la que se analizará lo sucedido en la Legislatura, donde se registró un quiebre en el bloque de diputados provinciales que representan al PJ-FpV.

"Entre mañana y pasado, vamos a convocar a la reunión de la comisión directiva para analizar lo que sucedió en la Legislatura. Todavía no tenemos una comunicación oficial, así que seguramente convocaremos a los compañeros Gustavo Mac Karthy y Javier Touriñan para que nos den su informe", indicó.



MAC KARTHY Y TOURIÑAN



El flamante titular del PJ adelantó que la idea "es escuchar a ambas partes y buscar el consenso necesario, porque esto es algo que atañe e importa al partido, que tiene su bloque de representación en la Legislatura", recordó.

El abogado comodorense reiteró que, hasta el momento, la mesa de conducción "conoce solo lo que salió en los medios y algunos trascendidos. Los compañeros nos tendrán que contar qué sucedió y cuál es la situación actual, y luego nosotros procederemos en consecuencia", afirmó.

De todos modos, Mutio aseguró: "cada uno es responsable de sus propios actos. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que estos compañeros sigan dentro del peronismo y también fijaremos lo que entendemos debe hacerse, en la representación partidaria que tienen, en la Legislatura", precisó.



ACUERDOS POLITICOS



Consultado sobre las conversaciones que el gobernador Mario Das Neves inició con Adrián Maderna y Gustvo Mac Karthy para sumarlos a su futuro frente electoral, Mutio nuevamente reiteró, pese al reconocimiento público que hubo de todos los protagonistas, que "por el momento son todas especulaciones y no hay nada firme".

De todos modos, el ex secretario de Gobierno del municipio recordó: "quien lleva adelante las charlas políticas e institucionales de manera formal es el partido, el resto son conversaciones a título personal que, de ningún modo involucran oficialmente al justicialismo".

Cuando se le preguntó qué podía pasar en el hipotético caso de que esas conversaciones políticas se cierren por parte de Mac Karthy y Maderna, Mutio respondió: "habrá que esperar que eso suceda, y luego se pondrán en marcha los resortes de conducta que tiene el partido, que es el único que puede cerrar un acuerdo electoral con otra fuerza".





