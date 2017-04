Estiman que hoy se normalizará el servicio de agua en Rada Tilly

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada confirmó que ayer concluyeron las tareas de reparación de la rotura en el acueducto que alimenta a Rada Tilly . De ese modo, anoche comenzaba a ingresar agua a la cisterna y se estima normalizar el abastecimiento este mediodía.En lo que respecta a Comodoro Rivadavia, se informó que en la Zona Central, Kilómetro 3 en su totalidad, Covicup, Médanos, Castelli, Saavedra, Divina Providencia y Pietrobelli, se interrumpió el suministro de agua potable desde las 18 de ayer y por lapso de 24 horas, debido a la imposibilidad de recuperar los niveles de reserva del Puesto La Mata.A la vez, se aclaró que en los barrios de la Zona Sur que estuvieron afectados al corte, el servicio comenzó a normalizarse a partir de las 18 de ayer tal cual lo programado.Barrios Petroleros, parte del Cordón Forestal, zona alta de Las Flores y La Floresta: sin suministro de agua. Personal operativo se encuentra trabajando en reparaciones secundarias para poder restablecer el servicio.En la Zona Norte desde las 11 de ayer y por un lapso de 24 se distribuirá agua a los barrios Kilómetro 8 en su totalidad, Astra, Km 11, Km 12, Km 14, Km 17 y Caleta Córdova.Desde las 11 de hoy y por un lapso de 24 horas se distribuirá agua en los barrios Ciudadela, Próspero Palazzo, Kilómetro 5 y Rodríguez Peña.Barrios Laprida, Manantial Rosales, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, y Fuerza Aérea (Saavedra): sin suministro de agua. Personal operativo se encuentra trabajando para restablecer cañerías y redes de distribución, para poder normalizar el servicio. Estas tareas demandarán días de trabajo, dada la magnitud del daño que provocó el temporal en esa zona.La SCPL aclaró que puede haber sectores altos o sectores bajos, tanto en zona norte como en zona sur, donde el suministro de agua no llegue debido a roturas de caños de diámetros menores. Personal operativo se encuentra abocado a resolver dichas contingencias.Continúa disponible el cargadero de agua en barrio Ciudadela, en el cruce de las rutas 3 y 39 (una caseta azul, las 24 horas del día, sólo para camionetas con tanques y camiones.Continúa disponible también el cargadero de la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso en Kilómetro 3, las 24 horas del día.Se solicita a la población tomar medidas preventivas en el consumo de agua, en caso de que presente turbiedad. Para ello, se recomienda agregar dos gotas de lavandina común (no perfumada) en un litro de agua y dejar reposar como mínimo 30 minutos o hervir el agua entre 3 y 5 minutos.SERVICIO DE CLOACASEl servicio cuenta con seis camiones desobstructores para continuar con las tareas de limpieza de los colectores principales, además de camiones atmosféricos y retroexcavadoras. Las cuadrillas de trabajo están dando prioridad a la atención de desbordes y tapas de bocas de registro levantadas.SERVICIO DE ENERGÍABarrios Médanos, Divina Providencia, Saavedra, parte de General Mosconi, San Martín Oeste y antenas del Cerro Chenque: normalizado.Las Orquídeas, Próspero Palazzo, Ciudadela, Km 12, Km 4 y San Martín Este: normalizado.Reclamos en baja tensión domiciliarios: 90 reclamos pendientes de atención. Aún no se ha podido acceder a domicilios en zonas anegadas.