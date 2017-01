Gilardino pidió a Linares que acompañe a Provincia por las obras que recibió Comodoro

"Sería bárbaro acompañar lo que se entiende está bien porque podemos pensar distinto, pero no hacemos todo mal. Algunos ya están de campaña y plantean que todo lo que hace el Gobierno provincial está mal y no han hecho ninguna manifestación de acompañar lo que está bien", sostuvo el ministro Coordinador de Gabinete. "Vamos a defender a cada intendente que sea avasallado. Tenemos un camino marcado y lo vamos a continuar", respondió el jefe comunal comodorense.

El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, volvió a referirse a la postura del intendente Carlos Linares y afirmó: "sería bárbaro acompañar lo que se entiende está bien porque podemos pensar distinto, pero no hacemos todo mal. Algunos ya están de campaña y plantean que todo lo que hace el Gobierno provincial está mal y no han hecho ninguna manifestación de acompañar lo que está bien".

En alusión a Linares, con quien las autoridades provinciales no compartieron ninguna actividad durante su presencia de ayer en Comodoro Rivadavia, Gilardino recordó: "los tiempos electorales son otros y habrá tiempo para dar la discusión en una elección; ahora hay que hablar de gestión y del trabajo día a día".

"Sería bárbaro que el intendente de esta ciudad, a la que se tiene en cuenta y es beneficiaria de obras, acompañe cuando entienda que las cosas están bien porque estamos haciendo muchas cosas bien; estamos poniéndole muchas horas a la gestión y no sirve hablar para tribuna y tirar piedras; hay que mostrar con gestión lo que uno hace", cuestionó.

En cuanto a la relación institucional con el intendente comodorense, el ministro aseguró que el Gobierno provincial apuesta al diálogo, pero "parece que siempre nos piden dar explicaciones acá. Hay mucho por discutir y podemos, aun teniendo diferencias de criterios, trabajar por un objetivo común porque estamos para gestionar y brindar soluciones a la gente. Por eso no comparto esta metodología de atacar".

"Algunos están en campaña y faltan tres años para 2019 y la gente vota gestiones. no nombres ni escudos, y eso quedó demostrado en la última elección", argumentó Gilardino, quien planteó que la postura de Linares ante el Gobierno provincial "no suma para el conjunto y cada uno puede hacer lo que quiera; son modalidades diferentes; después los resultados están a la vista", sentenció.





Linares: "no tengo que explicar nada"

El intendente Carlos Linares, quien ayer a la misma hora en que funcionarios provinciales recorrían obras en Comodoro Rivadavia inauguraba un parque en el barrio Sarmiento, respondió a las críticas que le efectuó el ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino.

"Yo lo conozco poco; no sé qué hizo de su vida. Yo hago esto: estoy con jubilados, inauguramos obras, somos de un proyecto nacional y popular, estamos en el mismo lugar desde hace 13 años. Vamos a trabajar por Comodoro y a unificar el partido. Hace dos días hicimos una recorrida por la Cordillera con mucha militancia y vamos a defender a cada intendente que sea avasallado por este Gobierno provincial. Tenemos un camino marcado y lo vamos a continuar", subrayó.

También aseguró que no tiene por qué darle explicaciones a Gilardino. "Yo no le tengo por qué explicar a él qué hago de mi vida. Para su tranquilidad no estoy haciendo campaña, pero algún miedo debe tener. Yo le mostraría a Gilardino, que hace poco está en el gobierno, o al vicegobernador que dice que somos cómplices de lo que pasó en Comodoro. Que vean cuántos votos sacaron en Comodoro. Nosotros trabajamos para los comodorenses y para que la provincia esté unificada. Nosotros no nos abrazamos con el gobierno de turno", manifestó.

Linares consideró que la presencia de los funcionarios municipales en Comodoro Rivadavia se debe a "que me hicieron una entrevista hace dos días en Esquel (donde cuestionó que no venían a esta ciudad) y ahora están todos los funcionarios en Comodoro. Bienvenidos sean, esta es una ciudad de puertas abiertas y todo lo que el Gobierno pueda aportar bienvenido será. No cerramos Comodoro ni ponemos barrera, solo esperemos que los anuncios se concreten".

En ese marco destacó que hoy seguirá participando de la inauguración de obras. Una de ellas será a las 11 en el barrio Juan XXIII donde se inaugurará un gimnasio que es "producto de la responsabilidad social empresarial. Este municipio promete y cumple; esa era una promesa de noviembre y ya será inaugurado".