Le dictaron seis meses de preventiva al imputado por el homicidio de "Leito" Vidal

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Cristian "Piri" Alanís (23) se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial y fue presidida por la juez penal, Mariel Suárez, quien firmó las órdenes de allanamiento y detención que solicitó la fiscal general, Cecilia Codina y que se efectivizaron durante la madrugada de ayer en distintos domicilios de Comodoro Rivadavia.El detenido fue asesorado ayer por el abogado Guillermo Iglesias, mientras que la parte acusadora fue representada por Codina, quien solicitó que se declare legal la detención y que se formalice la apertura de investigación preparatoria en su contra por el delito de homicidio simple y agravado por el uso de arma de fuego, por el ataque que el 19 de octubre del año pasado tuvo como víctima a Leonardo Vidal (19).La fiscal además indicó que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, atento a las amenazas que recibieron testigos mientras Alanís permaneció prófugo de la justicia durante más de seis meses. Por tal motivo requirió que se cautele el proceso con el dictado de la prisión preventiva y estimó conveniente que la privación de la libertad sea ordenada por el término de seis meses. El mismo plazo requirió para culminar la investigación.La defensa no cuestionó el relato, ni el dictado de la medida de coerción. No obstante se opuso al plazo solicitado, el cual entendió que resulta excesivo.Tras escuchar a las partes, la juez Suárez declaró legal la detención, formalizó la apertura de investigación en contra de Alanís por el delito propuesto por la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por seis meses, otorgándole al Ministerio Público el mismo plazo para investigar.Vidal fue baleado en la cabeza durante la tarde del miércoles 19 de octubre del año pasado cuando caminaba por la calle Marinero López del barrio Moure."Leito", como lo apodaban, falleció al día siguiente y con los datos recabados por los investigadores se solicitó la detención de Cristian "Piri" Alanís, a quien los testigos los señalaron como el autor.El sospechoso no fue encontrado en su domicilio y desde entonces se ordenó la correspondiente captura. Desde aquel momento Alanís se hallaba prófugo de la Justicia, pero ayer a las 7 fue capturado en Sargento Acosta al 3.200 del barrio Isidro Quiroga.