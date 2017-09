El Patagónico | Regionales | TRANSPORTE URBANO - 07 septiembre 2017 Los choferes no cobraron sus haberes de agosto y hoy no habría colectivos La empresa de transporte Patagonia Argentina comunicó ayer al gremio de la Unión Tranviaria Automotor que no puede afrontar el pago de sueldos de sus trabajadores. Anoche, tras verificar que el depósito de los haberes de agosto no se había efectivizado, los empleados confirmarían esta mañana un nuevo paro de las líneas urbanas e interurbanas.

En los últimos tres meses, el servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia se ha visto interrumpido varios días por los paros que han realizado los trabajadores nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) debido a la falta de pago de sus sueldos en tiempo y forma por parte de Patagonia Argentina.

La prestadora de servicio ayer comunicó a los empleados que no podía afrontar el pago de los haberes de agosto por lo que a partir de las 5 de hoy se llevaría a cabo el tercer paro de transporte público en esta ciudad.

El referente de la UTA, Fabián Huencheque, confirmó que mantuvieron una reunión con representantes de Patagonia Argentina y desde la empresa indicaron que hasta hoy "no tiene nada depositado y no pueden afrontar el pago de sueldos".

La compañía aseguró que el Gobierno provincial no habría cumplido con el depósito correspondiente a la deuda de subsidios para el servicio del transporte por lo que Patagonia Argentina no cuenta con el dinero para efectivizar el pago en las cuentas de los trabajadores.

En consecuencia, Huencheque adelantó que a partir de las 5 se iniciaría un paro de las líneas urbanas e interurbanas.

"No hay nada depositado y difícilmente hoy, que es el último día, lo puedan hacer", explicó el dirigente de la UTA.

Hay que recordar que este conflicto se viene repitiendo hace dos meses donde Patagonia Argentina acusa no poder pagar los sueldos de los trabajadores porque el Ejecutivo provincial no transfiere el dinero de los subsidios nacional, provincial y el pago del bono de jubilados y el Transporte Educativo Gratuito (TEG).

La primera medida comenzó el 10 de julio extendiéndose durante un día y medio mientras que el segundo paro tuvo lugar el 8 de agosto y duró dos días, afectando gravemente la movilidad de los usuarios de ese servicio.

El viceintendente Juan Pablo Luque indicó que desde el lunes se vienen realizando gestiones con el Gobierno provincial para destrabar el conflicto y que los choferes no realicen un paro de sus actividades.

Luque explicó que la cifra de los subsidios adeudados llega a casi 16 millones de pesos y lamentó que los trabajadores deban realizar una nueva medida de fuerza.

"Hoy nos encontramos nuevamente con una medida de fuerza, estoy tratando de comunicarme con el ministro de Economía (Pablo Oca) pero hoy (por ayer) no pude hablar. Ayer (por el martes) me dijo que tenía algunos problemas para pagar", subrayó el viceintendente mientras que aclaró: “nosotros ya hicimos el pago que corresponde".

