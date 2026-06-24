Luque pidió penas para frenar la depredación del Mar Argentino

El diputado nacional por Chubut respaldó la adhesión al acuerdo internacional contra la pesca ilegal aprobado por unanimidad en Diputados y reclamó avanzar con reformas que permitan castigar penalmente a quienes explotan de manera irregular los recursos pesqueros.

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, respaldó la adhesión de Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y sostuvo que la lucha contra la pesca ilegal requiere herramientas más contundentes para sancionar a quienes afectan los recursos del Mar Argentino.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el legislador consideró que la protección de los recursos pesqueros trasciende el plano ambiental y económico, al tratarse de una cuestión vinculada a la soberanía nacional. En ese marco, destacó la necesidad de resguardar la actividad productiva y las fuentes laborales de las comunidades costeras de la Patagonia.

Si bien valoró la aprobación unánime del acuerdo internacional como un paso para reforzar los controles sobre embarcaciones asociadas a actividades ilegales, advirtió que esas medidas deben complementarse con normas internas que permitan perseguir penalmente estas conductas.

En ese sentido, recordó que presentó junto al diputado Guillermo Michel un proyecto de ley para incorporar el delito de pesca ilegal al Código Penal. La iniciativa apunta a sancionar tanto a quienes realizan las capturas irregulares como a los actores que obtienen beneficios económicos de esa actividad.

Luque también vinculó la defensa del recurso pesquero con la realidad económica de las provincias patagónicas. Según señaló, en un contexto donde el empleo, la inversión y la actividad productiva enfrentan dificultades, la protección de cada puesto de trabajo ligado a la pesca constituye una responsabilidad del Estado.

Finalmente, sostuvo que los compromisos asumidos a nivel internacional deben estar acompañados por mecanismos concretos para resguardar los recursos nacionales y reiteró la necesidad de avanzar con sanciones penales para quienes depredan el Mar Argentino y para quienes se benefician de esas prácticas.