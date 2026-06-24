Yamila Arias, becaria doctoral cofinanciada por el Gobierno de la Provincia y el CONICET, fue reconocida con el primer premio de Rotary Jóvenes por la Excelencia 2026. La ceremonia de entrega se realizará este viernes 26 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Becaria chubutense fue distinguida a nivel nacional por su aporte a la ciencia y la tecnología

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, destacó la distinción obtenida a nivel nacional por Yamila Arias, becaria doctoral cofinanciada por el organismo provincial y el CONICET.

La investigadora chubutense fue reconocida con el máximo galardón en la categoría Ciencia y Tecnología del Premio Rotary Jóvenes por la Excelencia 2026. Ingeniera en Alimentos, Arias desarrolla su formación doctoral en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), donde lleva adelante investigaciones orientadas al aprovechamiento de recursos naturales regionales con potencial aplicación en la industria alimentaria.

Trayectoria, compromiso y contribución

Su trabajo se centra en el estudio de hongos comestibles silvestres del género Cyttaria, conocidos popularmente como “llao-llao”, evaluando su utilización como espesante natural en mermeladas elaboradas con frutas nativas y sin agregado de azúcar. La investigación busca generar alternativas innovadoras para el desarrollo de alimentos de base natural y valor agregado.

Además de su labor científica, Arias se desempeña como docente en la cátedra de Microbiología Aplicada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y en la Tecnicatura Superior en Alimentos del ISET, combinando la investigación con la formación de futuros profesionales.

El reconocimiento otorgado por Rotary pone en valor su trayectoria académica, su compromiso con la generación de conocimiento y su contribución a la formación de recurso humano especializado. Asimismo, destaca el trabajo que realizan jóvenes investigadores en instituciones científicas y educativas de todo el país.

Premiación

La iniciativa es impulsada por el Rotary Club de Buenos Aires y distingue a jóvenes destacados por sus aportes en diferentes áreas del conocimiento y la actividad profesional.

La ceremonia de entrega del premio se realizará este viernes 26 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, Arias contará con acompañamiento institucional para participar del evento, donde será reconocida junto a otros jóvenes sobresalientes provenientes de distintas disciplinas y regiones de la Argentina.